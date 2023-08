Gigi D’Alessio in vacanza con Denise Esposito e il figlio, le foto tra relax e divertimento al mare Gigi D’Alessio si sta concedendo qualche giorno di vacanza in Sardegna, a Porto Rotondo, insieme alla sua famiglia. Con lui la compagna Denise Esposito e Francesco, il figlio che hanno avuto insieme. Come mostrano gli scatti, la coppia si rilassa si prende cura del piccolo.

A cura di Elisabetta Murina

È tempo di vacanze per Gigi D'Alessio. In pausa dal suo tour estivo, il cantautore napoletano si sta concedendo qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla compagna Denise Esposito, al piccolo Francesco, il figlio che hanno avuto insieme, e ad Andrea, nato dalla relazione con l'ex Anna Tatangelo. A paparazzarli il settimanale Chi.

Le foto di Gigi D'Alessio in vacanza con Denise Esposito e i figli

Come mostrano gli scatti del settimanale di Alfonso Signorini, Gigi D'Alessio si trova in Sardegna nella sua villa a Porto Rotondo, affacciata sul Golfo di Marinella. Una meta molto cara al cantautore napoletano, che infatti frequenta la Costa Smeralda da ormai diversi anni con la sua famiglia. Insieme a lui ci sono la compagna Denise Esposito e i figli Francesco e Andrea, uno nato della loro relazione e l'altro da quella precedente con Anna Tatangelo. Dopo un giro su una moto d'acqua, la coppia si prende cura del piccolo Francesco, che ha appena un anno e mezzo, tra pappe sotto l'ombrellone e tempo con la mamma. Presente anche l'altro figlio, fa sapere il settimanale, anche se non compare negli scatti.

La famiglia di Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio, negli anni, ha costruito una famiglia numerosa. Il cantautore infatti è padre di ben cinque figli, avuti con tre donne diverse, Anna Tatangelo, Carmela Barbato e l'attuale compagna Denise Esposito. Da quest'ultima, avvocato di professione, nel gennaio 2022 è nato il piccolo Francesco, che oggi ha un anno e mezzo. D'Alessio è sempre stato un padre presente per i suoi figli, alcuni dei quali hanno seguito le sue orme nella musica, come Luca D'Alessio. Il 20enne ha infatti partecipato a una delle ultime edizioni di Amici di Maria De Filippi e anche al Festival di Sanremo 2023, in gara tra i big con un suo brano.