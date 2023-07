Nathalie Guetta: “L’amore mi ha dato tanti dolori, ora sono single”

Nathalie Guetta si è raccontata sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni. L'attrice è pronta a tornare sul set per la nuova stagione di Don Matteo, che vedrà protagonista Raoul Bova. Nel corso dell'intervista, Guetta ha parlato anche della sua vita privata. Oggi è single ed è convinta che il suo amore più grande sia suo padre.

Dopo il matrimonio con Yudiel Sánchez celebrato nel 2007 e conclusosi nel 2020, l'attrice è single: "Mio padre è il grande amore della mia vita. Penso che nessun uomo potrà mai guardare una donna come un padre guarda la figlia. E poi l'amore mi ha dato tanti dolori. Ho una sceneggiatura di vita amorosa tragica (ride)". E ha continuato:

Ora sono single. È che i miei coetanei non mi interessano. Farei un'eccezione solo per due uomini al mondo: Denzel Washington e John Travolta, per loro farei pazzie. Invece pensi: Richard Gere, Brad Pitt e George Clooney non mi fanno né caldo né freddo…Denzel, John: se leggete questa intervista, chiamatemi. Purtroppo non ci siamo mai conosciuti ma sappiate che mi piacete da morire!

Nathalie Guetta è tornata a commentare la decisione di Terence Hill di dire addio a Don Matteo: "È dispiaciuto a tutti quando è andato via, ma ha fatto bene, ha ripreso in mano la sua vita. Con lui avevo un rapporto straordinario: mi ascoltava, mi dava consigli". Tuttavia, è riuscita a trovare una buona sintonia anche con Raoul Bova:

Mi trovo bene anche con Raoul Bova: è gentile, solare e generoso. Non vedo l'ora di andare a Spoleto perché lì riesco a "rubarlo" un paio di sere per andare a cena. Se ho accettato di fare ancora "Don Matteo" è stato anche per rivedere lui, così come Nino Frassica e Francesco Scali. Per me il lavoro è una terapia: invece di andare dallo psichiatra, faccio l'attrice.