Chi è Nathalie Guetta, sorella di David Guetta e attrice in Don Matteo È una delle protagoniste di Stasera tutto è possibile: è attrice in Don Matteo ed è la sorella di David Guetta.

Nathalie Guetta è la popolare attrice e artista circense che è famosa al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Natalina, la perpetua, nella serie tv Don Matteo. È anche la sorella del dj David Guetta. Ha 63 anni ed è di Parigi. Nathalie Guetta ha fatto ritorno in televisione nel 2022 come ospite e concorrente del comedy show Stasera tutto è possibile, edizione condotta per la terza volta dall'artista napoletano Stefano De Martino. Tra i film che ha fatto: Ricky e Barabba (1992), Ritorno a casa Gori (1996) e La cena per farli conoscere (2007).

Le origini di Nathalie, il passato da circense prima del debutto in tv

Il nome completo di Nathalie Guetta è Nathalie Evalyne Guetta. È nata a Parigi il 9 settembre del 1958. Pertanto, Nathalie Guetta ha 63 anni. È alta 155 cm. È nata in Francia ma è naturalizzata italiana. Infatti, all'età di 16 anni ha deciso di lasciare la Francia per apprendere l'arte circense e ha viaggiato l'Europa: Belgio, Lussemburgo, Olanda. A 22 anni è approdata a Napoli, dove è nato suo nonno. Proprio a Napoli ha debuttato con la clownerie e gli spettacoli con i burattini. Nel 1989 ha debuttato in tv, al Maurizio Costanzo Show e ha iniziato quindi a farsi conoscere in Italia.

La carriera come attrice e il successo con Don Matteo

Inizia la carriera di attrice nel film I divertimenti della vita privata di Cristina Comencini. Successivamente, ha cominciato ad apparire nelle produzioni televisive. Su tutte, il successo nazionalpopolare con Don Matteo, nel 2000. Da allora, è stata una presenza fissa della serie tv. Nel 2018, Nathalie Guetta ha partecipato come concorrente alla tredicesima edizione del talent show di Rai1, Ballando con le stelle, con la conduzione di Milly Carlucci. Poi è arrivata l'occasione con Stasera tutto è possibile: per lei è la seconda edizione come concorrente e ospite.

Nathalie Guetta e l’ex marito Yudiel Sanchez

La vita privata di Nathalie Guetta

In riferimento alla vita privata di Nathalie Guetta, ecco cosa si conosce: è figlia di Pierre Guetta, sociologo, e Francine Bourla, gallerista. È sorella di David Guetta, per parte di padre, e del giornalista Bernard Guetta. Nathalie Guetta ha sposato il cubano Yudiel Sanchez nel 2007. Il matrimonio è terminato nel 2020. Tra i due c'erano 17 anni di differenza.

La malattia

Nathalie Guetta avrebbe sofferto di depressione. Nel 2018, intervistata da Caterina Balivo, aveva raccontato: "Oggi non sono una moglie, non sono una madre, non ho nulla, non mi è rimasto niente". Però, non è mai ritornata sull'argomento.

La presenza a Stasera Tutto è possibile

Nathalie Guetta è presenza fissa a Stasera tutto è possibile insieme a Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Tra i momenti iconici della trasmissione certamente "Segui il labiale" dove Nathalie Guetta si diverte a cercare di indovinare la parola segreta tra strafalcioni e cadenze dialetti in francese. In uno degli episodi, Nathalie Guetta ha duettato proprio con Francesco Paolantoni. L'attrice è ospite di Stasera tutto è possibile sin dal 2018.