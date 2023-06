Roberta Capua: “In passato ho perso un bambino, nella mia vita ci sono stati tanti dolori” Nel salotto di Patrizia FInucci, la conduttrice Roberta Capua ha rivelato per la prima volta un olore del suo passato: “Ho perso un bambino. Ce ne sono stati di dolori della mia vita, ma non li ho mai cavalcati”.

A cura di Elisabetta Murina

Roberta Capua, nel salotto di Patrizia Finucci Gallo all'Hotel Il Guercino, si è raccontata a tutto tondo, dalla carriera alla vita privata. Poi, una confessione inedita riguardante il suo passato: la perdita di un bambino.

La confessione di Roberta Capua

Nel corso della chiacchierata con Patrizia Finucci, la conduttrice ed ex Miss Italia a raccontato alcune esperienze che, in passato, le hanno lasciato un segno profondo. Tra queste, l'essere stata presa in giro per via del suo aspetto estetico, quando era solamente una bambina:

Facevo la quarta o la quinta elementare. All’epoca portavo l’apparecchio ai denti e gli occhiali. Una delle maestre che faceva i provini mi scartò per questo motivo. Oggi succederebbe un putiferio, mia mamma invece non gli diede peso. In realtà mi segnò moltissimo, Miss Italia fu il mio riscatto.

Poi la confessione di un "dolore del passato", che non aveva mai affrontato pubblicamente: "Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati".

Il rapporto con Mediaset e Silvio Berlusconi

Nel corso della sua carriera, dal 2004 al 2007, Roberta Capua ha lavorato a Mediaset. Prima a Domenica In, con la conduzione di Maurizio Costanzo, poi con Sei Un Mito in prima serata su Canale 5, passando per Tutti pazzi per i Reality e diversi tradizionali concerti musicali in occasione delle Feste, come Speciale Natale in Vaticano, ma anche Capodanno Cinque- Dancing on Ice. In quegli anni, ha conosciuto anche Silvio Berlusconi , scomparso lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni. Di lui, dice: