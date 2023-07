Michelle Hunziker: “Sono single, sto da Dio con me stessa. Credo nell’amore ma non nel per sempre” Michelle Hunziker si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Oggi.it. Dall’estate da single al ricordo di Silvio Berlusconi: “Gli chiesi se si fosse pentito della sua generosità”.

A cura di Daniela Seclì

Michelle Hunziker, in una lunga intervista rilasciata a Oggi.it, ha raccontato questo periodo da single. La conduttrice ha spiegato di avere riacquistato spazio per se stessa: "Mi dedico al mio nipotino, alle mie figlie e alle amiche. Sono focalizzata sulla gioia di vivere". Questa è la sua prima estate senza un compagno e non potrebbe essere più bella.

L'estate da single di Michelle Hunziker

Su Oggi.it, Michelle Hunziker ha raccontato la sua vita da single: "La ‘singletudine' è uno stato da godersi. C’è il tempo per l’amarezza e poi c’è quello per assaporare tutto quello che hai. Io ho seminato molto amore intorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata". E ha continuato:

Mi sento una donna fortunata che ha tutto quello che è importante e negli anni ho imparato a stare da Dio con me stessa. A tutti fa paura la solitudine ma è un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno. E poi quello è il momento in cui attiri le persone giuste, quelle che possono essere un arricchimento.

Michelle Hunziker crede ancora nell'amore

Michelle Hunziker ha due matrimoni finiti alle spalle con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, ma non ha smesso di "credere nell'amore". Nell'intervista si è definita una "super romantica", e ha spiegato:

Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Se credo ancora nel per sempre? No, quello no. Credo però alla possibilità di fare un bel percorso insieme. Se poi diventasse un “per sempre” sarebbe una figata da raccontare ai nipoti. Ma questo lo si scopre solo dopo. […] Ho una bellissima famiglia, ho recuperato un bel rapporto col papà di Aurora e sono serena. Se arriva l’amore bene; se non arriva, bene uguale.

Michelle Hunziker ricorda Silvio Berlusconi

Infine, Michelle Hunziker ha ricordato Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è morto lo scorso 12 giugno: "Mi chiamava spesso per farmi i complimenti. La sua energia catalizzava chiunque. L’ultima volta che ci siamo visti è stato ad Arcore: ero andata da lui per fargli firmare una promessa per Doppia Difesa. Non c’era ancora il governo e a tutti i leader di partito chiesi di firmare l’impegno a far passare la legge del Codice rosso. Io l’ho sempre visto aiutare chiunque glielo chiedesse e così gli domandai: ‘Silvio, non ti sei mai pentito di essere così generoso con tutti?'. Lui rispose: ‘Michelle, ricordati che è molto meglio dare i soldi alle persone quando sei in vita perché da morto non possono ringraziarti'".