Slitta Don Matteo 14, perché la serie con Raoul Bova non andrà in onda ad aprile ma in autunno Cambio di programmazione. Don Matteo 14 non andrà in onda a partire da giovedì 4 aprile. Le nuove puntate slitteranno al prossimo autunno. Il motivo della decisione della Rai.

Don Matteo 14, Raoul Bova e la new entry Eugenio Mastrandrea

Cambio di programmazione nel palinsesto di Rai1. Slitta l'attesissima quattordicesima stagione di Don Matteo. Inizialmente, sembrava che la messa in onda delle nuove puntate sarebbe partita giovedì 4 aprile. I tantissimi fan della serie, che non si perdono un episodio da anni, erano già in fibrillazione per assistere alle nuove avventure interpretate da Raoul Bova, Nino Frassica e la new entry Eugenio Mastrandrea. In queste ore la notizia. La serie Don Matteo 14 è slittata, andrà in onda il prossimo autunno.

Don Matteo 14 non andrà in onda dal 4 aprile, il cambio di programmazione

Sembrava ormai tutto pronto per la messa in onda della nuova stagione di Don Matteo 14. La prima puntata era attesa per giovedì 4 aprile, alle ore 21:30 su Rai1. In queste ore, la notizia del cambio di programmazione. La serie sarà trasmessa in autunno. DavideMaggio.it riporta il motivo alla base di una decisione tanto drastica da parte della Rai. Sarebbe da ricondurre al calcio. In particolare alle partite di Europa League. La Rai dovrebbe mandare in onda in chiaro le partite della competizione che vedono protagoniste le squadre Atalanta, Milan e Roma. Al momento si parla di quattro partite in particolare. Due partite di andata tra Milan – Roma e Liverpool – Atalanta previste per giovedì 11 aprile, due partite di ritorno tra Roma – Milan e Atalanta – Liverpool previste per giovedì 18 aprile. A queste potrebbero aggiungersi altre partite che si terrebbero sempre di giovedì, prima serata che coinciderebbe con la messa in onda della serie Don Matteo. La Rai dunque si sarebbe vista costretta a fare slittare gli episodi dell'amata fiction per evitare una programmazione in continua evoluzione, che diventerebbe complessa anche per gli spettatori. Don Matteo 14 andrà in onda il prossimo autunno.

Per assistere alle nuove puntate di Don Matteo 14, quindi, occorrerà attendere ancora qualche mese. Poi, gli spettatori potranno ritrovare le vicende interpretate da Raoul Bova nei panni di Don Massimo, Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini e il nuovo capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea.