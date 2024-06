video suggerito

Claudio Amendola conferma il ritorno de I Cesaroni: “A novembre cominciamo le riprese degli episodi” Claudio Amendola ha confermato il ritorno de I Cesaroni, giunti alla loro settima stagione. Al Bct Festival di Benevento, parlando con Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato che a novembre cominceranno le riprese dei nuovi episodi della popolare serie ambientata alla Garbatella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Cesaroni tornano in tv. Claudio Amendola, parlando con Tv Sorrisi e Canzoni al Bct Festival di Benevento, ha svelato che a novembre cominceranno le riprese della settima stagione della serie. Una conferma ufficiale che i fan aspettavano ormai da tempo, soprattutto dopo che lo stesso attore (interprete del personaggio di Giulio) aveva detto: "Dovremmo stare più zitti, ci vuole pazienza".

I Cesaroni 7 si faranno, le parole di Claudio Amendola

"A novembre cominceremo a girare I Cesaroni 7 ". Claudio Amendola ha rivelato alcuni importanti dettagli sulla nuova stagione della popolare serie, la settima, che arriverà 10 anni dopo la messa in onda dell'ultima puntata. "In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura. Poi mi dedicherò al montaggio della fiction Il Patriarca 2 che ho da poco finito di girare. Dopodiché, il primo set su cui tornerò sarà quello de i Cesaroni", ha aggiunto l'attore, interprete del personaggio di Giulio. Non c'è al momento una data precisa per la messa in onda degli episodi, ma non si esclude che possano tornare sul piccolo schermo già dall'autunno 2025. Una bella notizia per i fan che chiedevano impazienti il ritorno della popolare famiglia della Garbatella.

Chi ci sarà nel cast de I Cesaroni 7: assenze e conferme

Oltre al personaggio di Giulio, nella nuova stagione dei Cesaroni vedremo anche Antonello Fassari nei panni del fratello Cesare. Era stato lui, in un'intervista a La Repubblica, a confermare il ritorno della serie e a far sapere che a giugno sarebbe tornato sul set della Garbatella. Diversa la posizione di Maurizio Mattioli (Augusto Cesaroni), che aveva raccontato a Tag24 di non aver ricevuto alcuna chiamata per i nuovi episodi, anche se ne farebbe volentieri parte: “Non ho sentito nulla sul ritorno de I Cesaroni e non ne voglio parlare. Se mi dovessero chiamare sicuramente lo farei, perché no? Li mi divertivo ed è stata una serie importante". Nessuna possibilità invece di vedere Alessandra Mastronardi, interprete di Eva Cudicini. L'attrice ha dichiarato che non guarderebbe i nuovi episodi, oltre a non volerne fare parte.