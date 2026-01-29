“Jacqueline Luna Di Giacomo avrebbe tradito Ultimo con Matteo Paolillo”: la risposta dell’attore al gossip

Anche Matteo Paolillo, dopo la smentita di Jacqueline Luna Di Giacomo, è intervenuto sui social per mettere un punto a quanto circolato negli ultimi giorni. Le indiscrezioni hanno parlato di una presunta crisi tra l'influencer e imprenditrice e Ultimo, poi di un tradimento di lei con l'attore, tra i protagonisti delle prime stagioni della serie televisiva Mare Fuori. Un racconto che si è fatto spazio nel mondo della cronaca rosa e che solo ieri ha trovato smentita. In occasione del trentesimo compleanno di Ultimo, Jacqueline ha pubblicato un post servito a spegnere ogni gossip sulla loro relazione. E poche ore dopo anche Matteo Paolillo con una Instagram story ha replicato al rumor che lo vedeva coinvolto: "Questi gossip mi fanno proprio ridere. Non c'è niente di vero", ha scritto.

L'attore è molto riservato riguardo la sua vita privata, per questo motivo non si conosce nulla sulla sua situazione sentimentale. La scorsa estate fu paparazzato con una ragazza, descritta come la sua fidanzata dal settimanale Chi, sconosciuta al mondo dello spettacolo, ma non è chiaro se la loro relazione prosegua ancora oggi.

Jacqueline Luna Di Giacomo: "Lontano dai rumori, vicino alle risate"

Per i 30 anni del fidanzato, Jacqueline Luna Di Giacomo ha dedicato un post al fidanzato, servito anche a mettere a tacere indiscrezioni che si inseguono da mesi che li vedono distanti. "Lontano dai rumori, vicino alle risate", ha scritto l'influencer, ribadendo tra le righe la loro volontà di vivere con estrema riservatezza e lontano dai riflettori la loro storia d'amore. Il cantautore romano e la figlia di Heather Parisi – con la quale non avrebbe rapporti – hanno sempre mantenuto riserbo, salvo rare eccezioni come al concerto all'Olimpico di Ultimo – che risale a giugno 2024, quando la coppia ha annunciato la gravidanza e l'imminente arrivo di un figlio – o in occasione della nascita di Enea.