Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo e i gossip sul tradimento: “Lontano dai rumori”

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, non sono in crisi, e dopo mesi di rumors e dopo l'ultimo gossip che li ha visti protagonisti, hanno smentito la loro lontananza con un post. "Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy" ha scritto l'influencer e imprenditrice su Instagram ieri sera, a corredo di una foto scattata con il fidanzato prima che nascesse Enea, il loro primo figlio. Un modo per celebrare il 30esimo compleanno del noto cantautore romano, ma anche per smentire quanto circolato negli ultimi giorni sul loro conto.

Oltre alle voci di crisi che si inseguono da mesi, era spuntato un nuovo gossip che li vedeva coinvolti. Gabriele Parpiglia recentemente ha raccontato che ad allontanarli era stato un tradimento da parte di lei con l'attore, ex di Mare Fuori, Matteo Paolillo. Il post pubblicato nelle ultime ore suona come una chiara risposta alle ultime voci di crisi, e suggerisce che la relazione è tutt'altro che finita.

I 30 anni di Ultimo: "Sto festeggiando tra amici e famiglia"

Prima che Jacqueline Luna Di Giacomo pubblicasse il post in questione, Ultimo ha celebrato il suo compleanno anche su Instagram. Con un selfie ha fatto un punto sui suoi ultimi dieci anni che hanno visto la sua ascesa nel mercato musicale. "30 anni. Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi. Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne!?", ha scritto prima di elencare tutti i passi fatti da Sanremo Giovani ad oggi. Poi, ha concluso: