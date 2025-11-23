Jacqueline Luna Di Giacomo e le voci di crisi con Ultimo, la foto che risponde ai gossip sulla coppia

Jacqueline Luna Di Giacomo ha pubblicato su Instagram uno scatto che appare come una risposta definitiva alle continue e recenti voci di crisi e rottura con il compagno Ultimo. Ecco in che rapporti sono oggi.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono in crisi? Nelle ultime settimane sui social sono circolate diverse voci a riguardo, alimentate dal fatto che da diverso tempo i due neo genitori non si mostrano insieme su Instagram. Di recente, poi, la figlia di Heater Parisi è partita per New York, città a cui è molto legata e dove è nato il piccolo Enea, senza il cantante. A distanza di settimane, però, una storia ha fatto chiarezza.

Ormai nella Grande Mela da qualche giorno, Jacqueline ha pubblicato uno scatto simbolico che mette a tacere le voci di crisi con Ultimo. Si tratta di una foto che raffigura due paperelle di gomma, una con il simbolo del Regno Unito e l'altro dell'America, e che recita come didascalia: "Family Ritual: ogni posto che visitiamo senza bebè gli portiamo una paperella". Una frase che parla al plurale e lascia intendere il fatto che Ultimo sia al suo fianco, anche se non si mostra pubblicamente.

Tra Ultimo e Jacqueline, quindi, il rapporto non sarebbe in crisi e non si parlerebbe nemmeno di rottura, contrariamente alle voci circolate nelle ultime settimane. Il tutto era nato perché Ultimo era partito per l'America e, qualche giorno più tardi, anche Jacqueline aveva condiviso su Instagram il suo ritorno a New York, città a cui è particolarmente legata e in cui è diventata mamma, oltre ad aver scoperto di essere incinta. "New York, mi sono sempre sentita fuori posto, ma tu mi hai accolta a braccia aperte nel 2018 e mi hai aiutato a scoprire chi sono. Te ne sarò per sempre grata", ha scritto nell'annunciare il suo arrivo.

Circa cinque giorni più tardi, però, era tornata in Italia da sola e questo, unito al fatto che da tempo non condividono uno scatto insieme su Instagram, aveva alimentato i sospetti di un allontanamento.