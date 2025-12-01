Ultimo e il video del primo anno di Enea in cui compare Jacqueline Luna Di Giacomo, tra i due nessuna crisi

L’occasione giusta per smentire ufficialmente le voci di crisi con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo è arrivata, per Ultimo, grazie al primo compleanno del figlio Enea. Il cantautore romano ha realizzato un breve video per fare gli auguri al bambino che ha cambiato la sua vita e, nelle immagini, ha inserito decine di momenti in cui compare anche la fidanzata. Il video è stato poi ricondiviso dalla stessa Jacqueline, a dimostrazione del fatto che il legame che li ha resi genitori per la prima volta ha resistito a ogni eventuale tempesta e alle indiscrezioni che li volevano ormai lontani.

Jacqueline aveva già smentito la crisi

Già a fine novembre, Jacqueline aveva smentito le indiscrezioni che la volevano distante da Ultimo con una foto pubblicata su Instagram. Senza mai entrare nel merito dei gossip, la giovane stilista aveva condiviso l’immagine di una paperella, raccontando ai suoi follower di averla acquistata all’estero per il suo bambino. Un’abitudine che lei e Ultimo avrebbero sviluppato nel corso dell’ultimo anno: regalare a Enea una paperella ogni volta che si concedono un viaggio a due che non includa il loro bambino. E un viaggio in coppia, da soli, non avrebbe certo senso se i due avessero scelto di restare vicini solo in qualità di genitori.

Il video di Ultimo con le immagini più tenere di Enea e Jacqueline

Nel video pubblicato da Ultimo su Instagram, Jacqueline è quasi sempre presente. La si vede in ospedale, poche ore dopo il parto, mentre accoglie con un sorriso radioso il suo compagno. Poco dopo, la figlia di Heather Parisi tiene in braccio il suo bambino nei loro primi momenti da madree figlio. La carrellata prosegue con alcuni dei momenti più significativi della vita di Enea, che appare già interessato alla musica del papà, tanto da divertirsi a toccare le corde della chitarra del cantautore. Accanto a lui ci sono i suoi genitori, emozionati come non mai e uniti come il primo giorno.