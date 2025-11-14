Luca Favilla di Ballando con le Stelle papà, è nato il figlio Enea: i messaggi di auguri del cast

Luca Favilla è diventato papà. Il maestro di Ballando con le Stelle, quest'anno in coppia con Martina Colombari, ha annunciato sui social la nascita del primo figlio con la compagna Camilla Mola.

"Ebbene si. Siamo ufficialmente diventati Mamma e Papà. Inutile nascondere l'emozione", ha scritto Favilla in un tenero post pubblicato su Instagram insieme alla neo mamma, ancora in ospedale dopo il parto. Il bambino si chiama Enea ed è il primo figlio della coppia: "Per quanto riguarda il nome l'indecisione era tanta… Goku… Naruto…. ottavorediromafrancescototti… ma alla fine abbiamo optato per Enea! Non vedo l'ora di insegnare tutto quello che i miei genitori hanno insegnato a me!".

Sotto il post tantissimi messaggi di congratulazioni e auguri arrivati dal cast di Ballando con le Stelle. "Congratulazioni, un bello scorpioncino", ha scritto la giurata Carolyn Smith. "Cavolo mi piaceva ottavorediromafrancescototti. Augurissimi e benvenuto Enea!", sono state invece le parole di Vera Kinunnen. E poi anche Andrea Delogu e Federica Nargi, che ha ballato in coppia con Favilla nella scorsa edizione hanno fatto sentire la neo papà il loro affetto. "Quest'anno abbiamo già i ballerini per il 2050", ha commentato Massimiliano Rosolino. Cuori e congratulazioni anche da parte di Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Alessandra Tripoli.

Luca Favilla e Camilla Mola si sono conosciuti e innamorati nel 2023 e da allora non si sono più lasciati. Lo scorso maggio, sempre con un tenero post su Instagram, avevano annunciato la gravidanza ed erano stati sommersi dall'affetto degli amici e delle persone care: "Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a. È emozionante anche solo pensarle queste parole ma. diventeremo mamma e papà per la prima volta".