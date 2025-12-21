spettacolo
Heater Parisi e il rapporto con la figlia Jacqueline: “Non ho ancora conosciuto mio nipote Enea, ma mi piacerebbe”

Heater Parisi è tornata a parlare del rapporto con le figlie Rebecca e Jacqueline Luna Di Giacomo. Lo scorso gennaio quest’ultima è diventata mamma di Enea, avuto con il compagno Ultimo, ma la showgirl non l’ha mai conosciuto: “Non ho ancora avuto l’opportunità”.
A cura di Elisabetta Murina
Heater Parisi è da poco diventata nonna per la seconda volta. La figlia Rebecca Manenti, lo scorso settembre, ha accolto in famiglia la piccola Sole. Per l'attrice e showgirl americana si tratta del secondo nipotino dopo il piccolo Enea, il figlio di Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, che però non ha mai conosciuto e oggi ha spiegato il perché.

Ospite di Verissimo, nella puntata del 21 dicembre, Heater Parisi è tornata a parlare del rapporto con le figlie Jacqueline Luna Di Giacomo e Rebecca Manenti. La showgirl e attrice ha raccontato a Silvia Toffanin di essere già andata a trovare la nipotina Sole, ora che è in Italia per le festività: "Sono scesa a Roma, ho visto Rebecca e la mia nipotina Sole. È una bambina splendida, la chiamo girasole". Con Jacqueline, invece, ancora non c'è stato un incontro dopo l'arrivo di Enea, il figlio avuto con il compagno Ultimo e nato nel gennaio di quest'anno: "Non ho ancora avuto l'opportunità di conoscere Enea, ma mi piacerebbe tantissimo. Siamo qui sotto Natale, speriamo".

Nell'ultimo anno il rapporto tra Parisi e Jacqueline è più volte finito al centro di gossip, dal momento che madre e figlia non si vedrebbero e non si parlerebbero da tempo. Sempre ospite di Verissimo, più di un anno fa, la showgirl si era detta felice di diventare nonna, precisando che non ci fosse alcun motivo per non voler conoscere il nipotino, pur precisando di non apprezzare alcune scelte fatte dalla figlia. Eppure, da gennaio 2025 (quando è nato Enea) ad oggi, il primo incontro non c'è ancora stato. "Con Sole ed Enea balleremo e danzeremo. Le miei figlie sono molto riservate, in questo seguiamo la stessa strada, non parlano dei loro compagni", ha concluso Parisi.

Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, Heater Parisi ha parlato anche del rapporto con Lorella Cuccarini, precisando che tra loro non c'è mai stato nessun problema ma "sono gli altri a mettere zizzania". L'attrice ha raccontato: "Sono stata io a scoprirla, ho detto a Pippo Baudo che aveva qualcosa di diverso e lui l'ha scelta. Per alcuni questo abbinamento era scomodo, ma io non sono mai stata una primadonna che voleva il palco per sè". 

