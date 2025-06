Lutto per l’ex tronista Daniele Paudice, è morto il padre: “Giorni pesanti per me e la mia famiglia”

video suggerito

Lutto per Daniele Paudice. L'ex tronista di Uomini e Donne, la cui esperienza nel programma si è conclusa nel maggio 2024 con la scelta della corteggiatrice Gaia Gigli, ha annunciato la morte del padre. La notizia con un post pubblicato su Instagram, accompagnato da alcune foto che li ritraggono insieme.

L'annuncio della scomparsa del padre

L'ex tronista ha annunciato la morte del padre con un post pubblicato su Instagram, che mostra alcune loro foto insieme, dall'infanzia a ricordi più recenti. La notizia è stata data lo scorso 29 maggio e la didascalia recita: "Per sempre". Un lutto che ha profondamente segnato Paudice, che di recente tra le stories del suo profilo ha condiviso uno scatto che ritrae la sua mano intrecciata a quella del padre. Sempre con un messaggio rivolto ai suoi followers, ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno mostrato sostegno e vicinanza in un momento così difficile: "Sono stati giorni pesanti per me e la mia famiglia. Ma voglio ringraziare tutte le persone che con un messaggio o con la loro presenza ci sono stati vicini. Grazie".

Cosa aveva raccontato Daniele Paudice a Uomini e Donne sulla sua famiglia

Daniele Paudice ha partecipato a Uomini e Donne nel 2024 come tronista e la sua esperienza si era conclusa con la scelta della corteggiatrice Gaia Gigli, con cui aveva iniziato una storia d'amore fuori dal programma. Originario di Napoli, ha 34 anni e da 10 lavora nel settore della moda. Una passione che l'ha portato a lasciare la sua famiglia e il "quartiere difficile" in cui è cresciuto. "I miei genitori hanno sempre pagato l'affitto e io volevo comprargli una casa, era un mio obiettivo. Ci sono riuscito. Hanno sempre fatto tanti sacrifici, devo tutto a loro", aveva raccontato a proposito della sua famiglia, che ha sempre fatto diversi sacrifici per non fargli mancare mai nulla.