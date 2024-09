La vita privata di Ilaria Galassi, l’amore per Daniele Brunone e i due figli Riccardo e Rocco

video suggerito

Ilaria Galassi è nota per gli anni in cui partecipò a Non è la Rai, ma anche per l'esperienza da velina a Striscia La Notizia. L'ex showgirl è legata sentimentalmente a Daniele Brunone, un hair stylist di Roma. Ha due figli, Rocco e Riccardo, di 20 e 9 anni.

A cura di Sara Leombruno

Prima star di Non è la Rai, poi velina a Striscia La Notizia, Ilaria Galassi è tra i volti noti della storia della televisione italiana. Della sua vita privata non si hanno molte informazioni, ma dopo aver lasciato la televisione ha iniziato a sperimentare esperienze lavorative diverse, tra cui quella di lavorare come badante. La showgirl è legata a Daniele Brunone, che lavora come hair stylist. I due avevano aperto insieme un salone a Roma nel quartiere Parioli, che però ha dovuto chiudere con l’arrivo della pandemia. Oggi, pare che l'uomo abbia un salone a Fiumicino. Ilaria ha due figli, Rocco (del 2004), avuto da una relazione precedente a quella con Brunone, e Riccardo (del 2015), avuto con l'attuale compagno.

Ilaria Galassi ai tempi di Non è la Rai

La storia d'amore con Daniele Brunone

Ilaria Galassi ha avuto diverse storie d'amore nella sua vita. Negli anni 2000, finì al centro del gossip per il flirt con Pietro Tarricone. Tanto che, quando anni fa l'ex del Grande Fratello morì, lei disse di essere rimasta sconcertata dalla notizia. Successivamente, ebbe un'altra relazione con un uomo di cui non è nota l'identità, che le diede il suo primo figlio, Riccardo. Ad ogni modo, oggi Galassi è legata a Daniele Brunone, ma non è chiaro se i due abbiano ufficializzato con un matrimonio la loro unione, visto che Galassi non ama parlare della sua sfera privata sui social o nelle interviste che rilascia. Attualmente, l'uomo ha un salone nei pressi di Fiumicino.

I figli di Ilaria Galassi: Riccardo e Rocco

Riccardo e Rocco sono i due figli di Ilaria Galassi. Rocco ha vent'anni ed è nato, come anticipato, da una storia dell'ex soubrette con un uomo di cui oggi non si conosce l'identità. Il figlio più piccolo, Riccardo, ha 9 anni ed è nato dalla storia d'amore con Daniele Brunone. Galassi non parla spesso dei figli, ma l'ex showgirl spiegò di metterli sempre al primo posto nella sua vita in un'intervista a Fanpage.it. Parlando del fatto che non fosse stata presa per l'Isole dei Famosi e del fatto che gli autori le avessero detto di "non sapersi vendere", rispose:

Mi sono un po' arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare o un tetto sulla testa. Per fare l'Isola dei famosi, mi sembra davvero una cosa brutta.