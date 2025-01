video suggerito

Televoto annullato al GF: quale sarà il provvedimento per Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi Dopo le due liti violente che Helena Prestes ha avuto con Ilaria Galassi e, qualche ora dopo, con Jessica Morlacchi, il Grande Fratello ha deciso di annullare il televoto. Fonti di Fanpage apprendono che verrà preso un provvedimento specifico nei confronti di tutte e tre le concorrenti nella puntata di mercoledì 8 gennaio. Ecco quale sarà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Dopo gli ultimi episodi avvenuti nella Casa del Grande Fratello, la produzione ha deciso di annullare il televoto, il cui esito si sarebbe dovuto scoprire durante la puntata di mercoledì 8 gennaio. La scelta arriva dopo due episodi in cui è stata coinvolta Helena Prestes, una delle concorrenti più divisive di questa edizione. Il primo riguarda una lite avvenuta con Ilaria Galassi, durante la quale l'ex di Non è la Rai le avrebbe messo le mani addosso. Il secondo, invece, riguarda uno scontro con Jessica Morlacchi, a seguito della quale la modella brasiliana ha lanciato contro l'inquilina un bollitore pieno d'acqua. Ecco quale sarà il provvedimento della produzione nei confronti delle tre concorrenti.

Il provvedimento del GF nei confronti di Helena, Jessica e Ilaria

Fonti di Fanpage, confermano quanto anticipato da TvBlog nelle scorse ore: nella puntata di mercoledì 8 gennaio, Alfonso Signorini affronterà l'argomento delle liti violente avvenute tra Helena, Jessica e Ilaria negli ultimi giorni di permanenza della Casa, e prenderà un provvedimento nei confronti di tutte e tre le inquiline. Al momento, l'ipotesi più probabile è quella di metterle al televoto e lasciare decidere al pubblico chi eliminare. L’esito di tale televoto non verrà svelato subito, ma verrà reso noto nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025.

Cosa è successo tra Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi

La lite tra Ilaria Galssi e Helena Prestes era avvenuta dopo la diretta del 30 dicembre. Subito dopo la puntata, il malessere di Ilaria Galassi nei confronti dell'inquilina era apparso evidente. La concorrente si era recata da Zeudi Di Palma, dicendo: "Non mi è piaciuta l'uscita della tua amica. Ha messo in mezzo mio figlio. È meglio che sto zitta altrimenti la apro in due. Di me può dire qualsiasi cosa, di mio figlio no". Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi le avevano consigliato di parlarne con la diretta interessata, ma purtroppo la situazione è degenerata e l'ex di Non è la Rai le ha messo le mani addosso, rendendo necessario l'intervento della produzione, che l'ha invitata a raggiungere il confessionale.

Lo scontro con Jessica Morlacchi è stato successivo, ed è avvenuto sotto gli occhi di tutti durante un momento in cui gli inquilini si erano riuniti per mangiare insieme, il 3 gennaio. Tutto si è verificato dopo una serie di provocazioni reciproche tra le due concorrenti. La situazione è precipitata quando Morlacchi ha ripetutamente apostrofato la Prestes come "imbecille", ignorando gli avvertimenti della coinquilina, spingendola oltre il limite della sopportazione. A quel punto, Prestes si è alzata, ha riempito d'acqua un bollitore, e ha cercato di colpirla.