Il Grande Fratello annulla il televoto: "Provvedimento disciplinare nella prossima puntata dell'8 gennaio" Con un post pubblicato sui social, il Grande Fratello ha annunciato l'annullamento del televoto in corso in vista di un provvedimento disciplinare che verrà comunicato durante la prossima puntata, in onda mercoledì 8 gennaio. Sui social c'è chi parla della squalifica di Helena Prestes dopo la violenta lite con Jessica Morlacchi.

A cura di Elisabetta Murina

Nella prossima puntata del Grande Fratello, in onda mercoledì 8 gennaio, sarà annunciato un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. A renderlo noto è lo stesso reality con un post pubblicato sui social, in cui comunica anche l'annullamento del televoto in corso. Erano quattro i concorrenti in nomination: Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Secondo alcuni utenti, potrebbe trattarsi della squalifica di Helena in seguito alla sua violenta lite con Jessica Morlacchi, durante la quale le ha tirato un bollitore pieno di acqua.

L'annuncio del Grande Fratello: "Provvedimento disciplinare e televoto annullato"

Con un post pubblicato sui social, il GF ha annunciato l'annullamento del televoto in corso in vista di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che sarà annunciato durante la diretta di mercoledì 8 gennaio, in prima serata su Canale 5. Questo il messaggio: "Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati". Non è chiaro al momento se si tratti di una squalifica o di una decisione di altro tipo, ma al momento il destino dei quattro nominati (Shaila, Bernardo, Helena e Stefania) è sospeso.

L'ipotesi squalifica Helena Prestes

Il post pubblicato dal GF sui social ha generato migliaia di commenti da parte degli utenti, che hanno iniziato ad avanzare teorie sulla natura del provvedimento e sull'annullamento del televoto. L'ipotesi più diffusa è che si tratti della squalifica di Helena Prestes (in nomination) per via della lite con Jessica Morlacchi, durante la quale è arrivata a un gesto di violenza fisica lanciandole un bollitore pieno di acqua. Un'altra strada potrebbe essere una decisione nei confronti di Ilaria Galassi, come si era lasciata sfuggire Zeudi Di Palma proprio in queste ore. L'ex Non è la Rai potrebbe lasciare definitivamente il reality.