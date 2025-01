video suggerito

Al GF alcuni inquilini vogliono chiedere la squalifica di Helena, cosa è successo dopo la lite con Jessica Dopo la violenta lite tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes al GF, alcuni inquilini vorrebbero chiedere la sua squalifica in diretta durante la prossima puntata. Si tratta di Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi e pare anche Shaila Gatta, che ha commentato: "Mi sono vergognata a stare qua perché siamo tutti dei professionisti, è una figura di me**a".

A cura di Elisabetta Murina

La violenta discussione tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes al Grande Fratello non è passata inosservata agli occhi degli altri concorrenti. Dopo aver assistito alla scena, in cui la modella brasiliana ha lanciato un bollitore pieno d'acqua alla cantante, alcuni inquilini vorrebbero prendere dei provvedimenti nei suoi confronti e chiederne la squalifica in diretta, durante la prossima puntata del reality. Ecco cosa sta succedendo nella Casa.

Il ‘piano' di alcuni inquilini contro Helena Prestes

Come si vede in alcuni video che circolano su X, dopo la violenta discussione tra Helena e Jessica, alcuni concorrenti si sono radunati in giardino per commentare l'accaduto. Piuttosto scossi dal gesto della modella, Tommaso Franchi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta starebbero pensando di chiedere la sua squalifica durante la prossima puntata del reality, in onda mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5. "Basta che se lo dico, qualcuno mi viene dietro. Io vorrei, è l'unico modo", ha detto Spolverato. E Franchi è d'accordo, sottolineando come il ‘piano' debba essere un'azione di gruppo e non del singolo: "Se lo si vuole fare, lo si fa tutti". Anche l'ex Velina di Striscia la Notizia sembra essere d'accordo: "Mi sono vergognata a stare qua perché siamo tutti dei professionisti e siamo al macello. È una figura di me**a".

La violenta lite tra Helena e Jessica: cosa è successo

Durante i primi giorni dell'anno, a tavola con il resto della Casa, Jessica e Helena hanno iniziato a provocarsi a vicenda. "Chiamami un'altra volta imbecille e vedrai cosa faccio", ha detto la modella alla concorrente. "Imbecille", ha risposto lei. Helena si è allora alzata ed è andata a riempire un bollitore con dell'acqua, poi in preda alla rabbia gliel'ha tirato addosso, nonostante i tentativi di alcuni inquilini di fermarla. "Pu**ana", ha poi concluso prima di lasciare la cucina.