Jessica Morlacchi dopo lo scontro con Helena Prestes al GF: “Non mi pento di ciò che ho detto” Nella puntata del Grande Fratello di questa sera, Helena Prestes e Jessica Morlacchi si sono confrontate dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. La cantante non ha ritirato le offese rivolte alla sua inquilina: “Ero arrabbiata, ma direi di nuovo tutto quello che ho detto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di questa sera, mercoledì 8 gennaio 2025, Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno avuto un confronto con Alfonso Signorini. Hanno discusso su quanto accaduto tra loro pochi giorni fa: durante una cena hanno litigato animatamente al punto che la modella brasiliana ha tentato di aggredire la sua inquilina con un bollitore. Dalle mistery room hanno proseguito il loro battibecco: "Ero arrabbiata, ma direi di nuovo tutto quello che ho detto", le parole della cantante.

Il confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi

"Ero arrabbiata, ma direi di nuovo tutto quello che ho detto. Una persona che si comporta così, con me non troverà mai silenzio. Io non vado in giro ad alzarmi, prendere l'acqua e tirare i bollitori" ha detto Jessica Morlacchi in puntata dopo aver riascoltato le offese rivolte alla sua inquilina Helena Prestes. Riguardando le immagini del bollitore con il quale ha provato a bagnare la sua inquilina, Helena Prestes ha ammesso: "Volevo lanciarle dell'acqua. Non volevo rispondere alle sue parole, io cerco di non dire parolacce. Non volevo dire niente. Sto arrivando al mio limite, l'ho superato e volevo lanciarle dell'acqua". La modella brasiliana ha poi sottolineato: "Non volevo farle del male, non so più come rispondere alle provocazioni".

Il commento di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, dallo studio, ha commentato quanto accaduto. Rivolgendosi alle inquiline ha dichiarato: "Rimasta sbalordita dalla seduta degli altri. Se la comunità intorno non fa da cuscinetto, non c'è progresso. Si era capito dove si sarebbe andati a finire. Ragazze, soffro perché ho vissuto queste cose. Soffro per Helena, so cosa significa ricevere quegli insulti che ha ricevuto da Shaila e da Jessica. Jessica si comporta da bulla, i tuoi comportamenti non si usano neanche più allo stadio. Neanche un cane si tratta così".