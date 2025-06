video suggerito

Alfonso Signorini vorrebbe Anna Pettinelli al Grande Fratello da opinionista, fuori Buonamici e Beatrice Luzzi In vista della prossima edizione del Grande Fratello, l’attenzione di Alfonso Signorini si starebbe concentrando su Anna Pettinelli, già insegnante di canto ad Amici. La donna è entrata nella Casa nel corso dell’ultima edizione per fare una sorpresa all’amica Stefania Orlando. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

226 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alfonso Signorini si starebbe preparando a mettere a segno un colpo inaspettato in vista della prossima edizione del Grande Fratello. Il conduttore, secondo quanto rivela Dagospia, avrebbe messo gli occhi su Anna Pettinelli dopo averla vista all’opera nella Casa a poche settimane dalla finale che ha incoronato vincitrice Jessica Morlacchi. Pettinelli aveva varcato la porta rossa nel corso di una delle dirette serali per fare una sorpresa all’amica Stefania Orlando, per la seconda volta concorrente del reality. Ne aveva approfittato per rimettere in riga la coppia formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli e per strappare al pubblico diversi applausi. Proprio l’accoglienza tributata dagli spettatori ad Anna avrebbe convinto Signorini a prenderla in considerazione in vista della prossima stagione del reality.

Ma Anna Pettinelli sarebbe già impegnata con Amici

Eppure Pettinelli non è professionalmente libera. Da diversi anni – con qualche breve pausa – la speaker radiofonica fa parte del cast di Amici, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Quest’anno, ad esempio, è stato il suo allievo Trigno a vincere il circuito canto del programma, conclusione che ha dimostrato la lungimiranza della donna e la sua competenza in campo musicale. Come se non bastasse, Pettinelli è una delle protagoniste indiscusse dei serali del talent show, merito di una serie di improbabili ma coraggiose esibizioni danzanti che quest’anno le sono valse addirittura la coppa assegnata ai coach. Sarà disposta Maria De Filippi a privarsi di un personaggio di tale caratura per consentirle di andare ad arricchire il cast di un’altra trasmissione?

“Fuori Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi”

Con l’eventuale ingresso di Pettinelli nel cast del Grande Fratello, è ormai chiaro che il reality show si prepara a una serie di cambiamenti. Secondo 361Magazine, infatti, la redazione del reality avrebbe deciso di non confermare la squadra di opinioniste composta da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, protagoniste dell’ultima edizione. Se l’uscita di scena di entrambe dovesse essere confermata (il nome di Buonamici è stato accostato alla conduzione della prossima edizione di Pomeriggio Cinque senza Myrta Merlino), le sedie vacanti da coprire sarebbero addirittura due. Quali sono, a tal proposito, i piani del padrone di casa Signorini?