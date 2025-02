Grande Fratello, anticipazioni del 17 febbraio: Anna Pettinelli entra nella Casa, eliminato un concorrente

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Lunedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila?

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera

I 5 mesi di convivenza all’interno della Casa stanno mettendo a dura prova i concorrenti che, ormai, sono divisi in due gruppi molto faziosi e apparentemente inconciliabili. Quest'incompatibilità sarà oggetto di discussione nella puntata di stasera. Spazio anche a una dolce sorpresa per Stefania che, negli ultimi giorni, è in crisi per alcune discussioni con i ragazzi più giovani. Per lei la visita della sua migliore amica: Anna Pettinelli, nota ai più per la sua partecipazione in qualità di prof di canto nel talent Amici.

L'esito del televoto e le sorprese per i nominati

Questa sera scopriremo chi dovrà abbandonare il gioco tra Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Luca Giglioli, Iago Garcia e Shaila Gatta. Nel corso della serata, anche per alcuni inquilini a rischio eliminazione ci saranno delle sorprese dai loro familiari.