La dedica di Anna Pettinelli a TrigNo dopo la finale di Amici: "Vai Pietro, ora spacca tutto" Dopo la vittoria ad Amici 24 nella categoria canto, Anna Pettinelli fa una dedicata al suo allievo TrigNo che, intanto, condivide sui social un primo scatto con la coppa tra le mani.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la finale di Amici 24 andata in onda domenica 18 maggio su Canale 5, che ha visto trionfare il ballerino Daniele, anche Anna Pettinelli festeggia la vittoria nella categoria canto del suo allievo TrigNo. Il ragazzo, infatti, ha potuto sollevare la coppa del vincitore dopo un percorso fatto di alti e bassi, nel quale però la sua coach ha sempre creduto.

La dedica di Anna Pettinelli a TrigNo

Con una storia pubblicata sul suo account Instagram, ovvero un video in cui si alternano varie foto scattate subito dopo la finale, Anna Pettinelli condivide alcuni degli ultimi momenti con TrigNo, suo allievo. La speaker radiofonica scrive: "Una storia di anelli. Lui me ne ha regalato uno entrando ad Amici. Ho pensato che ne dovesse avere uno anche lui. Go Pietro go! Adesso spacca tutto". I due, sorridenti e rilassati dopo la tensione della finale, mostrano l'anello indossato dal cantante. Pettinelli ha sempre incoraggiato il suo allievo, sostenendolo anche nei momenti di smarrimento e diventando severa quando necessario, di fatti non sono mancati durante il percorso nella scuola di Canale 5, momenti di scontro.

Il commento di TrigNo dopo la vittoria ad Amici nel canto

Intanto, a poche ore dalla fine della lunga avventura di Amici, TrigNo pubblica uno scatto nel giardino di quella che per sei mesi è stata la sua casa, nella quale ha condiviso gioie, delusioni ed emozioni di ogni genere con i suoi compagni d'avventura. Il cantante solleva la coppa, simbolo della sua vittoria nella categoria canto, e scrive "Bella storia". Senza dubbio il cantante è stato uno dei più seguiti di questa edizione, con una fanbase particolarmente attiva sui social, che lo ha sostenuto in ogni passo fatto sin dal suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi. Oltre a vincere il talent nella categoria canto, Pietro Bagnadentro ha ricevuto anche il premio delle radio, infatti il suo inedito è stato uno dei più ascoltati.

