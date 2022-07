Belén Rodriguez fiammante al mare: il suo completino all’uncinetto è il più trendy dell’estate Belén Rodriguez ha passato il weekend con Stefano De Martino, i due hanno girato le isole pontine in barca e sono tornati sui social fianco a fianco. Sebbene ora la mini vacanza sia terminata, l’argentina continua a condividere i ricordi più glamour su Instagram.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: al di à dei successi professionali, ha anche ritrovato l'amore al fianco di Stefano De Martino. È proprio con lui che ha passato il weekend e, dopo aver nascosto la relazione per mesi, finalmente ora è uscita allo scoperto con le prime foto social di coppia. I due hanno fatto il tour delle isole pontine a bordo del gozzo Santiago, la barca dell'ex ballerino di Amici, e non hanno esitato a documentare tutto con foto e Stories. Sebbene ora sia tornata alla "normale" vita quotidiana, l'argentina continua a ricordare i momenti più belli del fine settimana: ecco il look trendy e fiammante che ha scelto per lasciarsi immortalare a Ventotene.

Belén in total red al mare

L'avevamo lasciata in minidress colorato alle prese con i primi momenti sulla barca di Stefano, oggi la ritroviamo sui social in versione fiammante e rilassata. Nelle ultime ore ha condiviso su Instagram alcuni scatti della visita a Ventotene e, sebbene appaia da sola, è riuscita lo stesso ad attirare le attenzioni del pubblico. In che modo? Con un outfit che di sicuro farà impazzire i fashion addicted più incalliti. Niente colori pastello o nuance sobrie, l'argentina ha puntato tutto sul rosso fuoco con un completino crochet, il tessuto all'uncinetto diventato un vero e proprio must dell'estate da diversi anni.

Belén in Matimì

Chi ha firmato il completo crochet di Belén

Belén si è affidata al brand Matimì, un marchio amatissimo dalle star, da Clizia Incorvaia a Chiara Ferragni, specializzato in capi realizzati a mano all'uncinetto. Lei ha abbinato un crop top a fascia e un paio di shorts a vita alta completamente traforati che hanno lasciato intravedere il tanga del bikini. Piedi nudi, capelli bagnati dalla salsedine ed espressione rilassata: la Rodriguez è più bella e raggiante che mai, a prova del fatto che l'amore con Stefano le fa bene. In quanti prenderanno ispirazione dal suo completino crochet per l'estate? L'unica cosa certa è che l'effetto glamour è assicurato.