Giulia Salemi star delle sfilate milanesi: “Amo gli emergenti, mi piace dare spazio a chi lo merita”

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è cominciata da diversi giorni e sono moltissime le star dei social e della tv che ne stanno approfittando per sfoggiare i loro look più originali e glamour. Tra le grandi protagoniste dell'evento c'è Giulia Salemi, che fin dal primo giorno ha seguito gran parte degli show direttamente dalle prime file del front-row. Mini abiti giacca, completi di velluto col reggiseno a vista, outfit futuristici in total grey e maglioncini a effetto crochet: l'influencer ha dimostrato di essere la diva trendy delle sfilate milanesi. A Fanpage.it l'abbiamo intervista poco dopo la presentazione della nuova collezione P/E 2024 di Marco Rambaldi: ecco cosa ha dichiarato sul suo rapporto con la moda e con gli stilisti emergenti.

I look di Giulia Salemi alla Milano Fashion Week

Giulia Salemi ha dato il via alla sua Milano Fashion Week allo show di Calzedonia, in occasione del quale si è trasformata in una dark lady con un sinuoso abito giacca di Mugler che ha lasciato in vista le gambe fasciate da sensuali collant velati. Maglioncino crop di filo lilla abbinato a pencil skirt total white e stivaletti viola vitamici per Marco Rambaldi, mentre in serata per Roberto Cavalli ha optato per un completo-pigiama dai dettagli in velluto verde militare, portato con la camicia sbottonata, così da rivelare il reggiseno a triangolo. Sia per l'evento Le Silla che per la sfilata di Benetton ha invece osato con uno stile futuristico: tra pantaloni a specchio, top strigati, maxi cuissardes in pelle abbinati a look in denim total grey, ha rivelato il suo animo eclettico e glamour.

Giulia Salemi in Marco Rambaldi

Giulia Salemi, dal rapporto con la moda al "No comment" sul GF Vip

Al termine della sfilata di Marco Rambaldi Giulia Salemi ha risposto ad alcune nostre domande, raccontando del suo stile, delle ispirazioni e del motivo per cui è tanto legata ai designer emergenti. Sul finale, inoltre, ha rilasciato un piccolo commento sulla nuova edizione del GF Vip, il programma che l'ha vista più volte protagonista e che quest'anno è stata costretta a lasciare.

Giulia Salemi all’evento Le Silla

Cosa ne pensi della sfilata di Marco Rambaldi?

Sono una grande fan di Marco Rambaldi, siamo anche amici nella vita privata. Quello che mi piace di lui è l'espressione della libertà, dà modo davvero a tutte noi di sentirci uniche e incredibili. Sono fan dei colori, dei tagli asimmetrici, dei cuori e in questa serata c'è tanto cuore e tanto amore: sono vestita Rambalti e continuerò a vestire Rambaldi.

Giulia Salemi in Roberto Cavalli

Hai avuto il merito di aver portato stilisti giovani ed emergenti sui tuoi social e su palcoscenici mainstream come il GF Vip, come mai questa scelta?

Ho un team di persone che mi aiutato, prima tra tutte una stylist, e amo gli stilisti emergenti perché credo che siano pieni di talento, quindi sono felice che loro credano in me e io in loro. Mi piace dare spazio e visibilità a chi lo merita e soprattutto a chi ha il piacere di vestirmi. Sappiamo che la tv ha dei pregiudizi ma per me si tratta di un rapporto di rispetto e stima reciproca.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in Benetton

È una scelta coraggiosa, perché è più facile indossare abiti famosi e mainstream piuttosto che di talent emergenti

A me piace fare un mix, anche perché rappresenta la mia persona, non mi sento dentro una categoria, mi piace sempre variare tanto.

Come sta andando questa tua nuova avventura in Rai?

Benissimo, sono felicissima di tutto.

Hai visto la nuova edizione del Grande Fratello, come sta andando?

No comment.