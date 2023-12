Pierpaolo Pretelli fa una sorpresa a Giulia Salemi per l’anniversario e scaccia le voci di crisi Pierpaolo Pretelli ha sorpreso Giulia Salemi con un mazzo di fiori per festeggiare il loro terzo anniversario, scacciando le voci di crisi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra tira e molla vari, veri o presunti, che si sono susseguiti in questi mesi, arriva la sorpresa di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi per il loro terzo anniversario, come mostrato dai due e dal padre della showgirl su Instagram. Pretelli, infatti, ha scelto di fare una sorpresa alla compagna, presentandosi all'improvviso nel ristorante dove Salemi stava mangiando col padre, presentandosi con dei fiori e lasciando la compagna senza parole. La sorpresa, come hanno spiegato i protagonisti sui singoli profili Instagram, è stata organizzata da Pretelli assieme al padre di Giulia, Mario.

Su Instagram, infatti, i tre hanno postato un video in cui si vede Giulia Salemi parlare col padre che a un certo punto le dice che lì intorno, dove sono, è bello e la invita a guardarsi intorno, finché girando lo sguardo dietro di sé vede Pierpaolo con un mazzo di fiori. In una delle storie, Salemi scrive: "Io che non capivo cosa stesse riprendendo papà e la mia faccia incredula quando vedo Pp", mentre Mario Salemi, padre di Giulia, ha spiegato, postando il video: "Io e Pierino abbiamo architettato una bella sorpresa per la nostra Giulietta. Buon anniversario…!!!".

Postando la sorpresa Giulia Salemi ha scritto: "Quanto vi amo? Si sono messi d'accordo e mi hanno organizzato una sorpresa riuscitissima. Pierino si è presentato a Piacenza per il nostro terzo anniversario, mentre ero a pranzo con mio papà ed io pensavo che fosse ancora via per una serata convinta di vederlo tra qualche giorno", messaggio ribadito anche in un commento al post del padre: "Quanto vi amo? Me l’avete davvero fatta!! Io poco prima che mi lamento (strano) di tutte i soldi che do allo stato per le tasse 😂". Nelle scorse settimane si erano susseguite una serie di voci sulla crisi tra i due, confermata dagli stessi protagonisti che avevano spiegato che in una storia come la loro potevano esserci alti e bassi, e Salemi aveva scritto che gli serviva tempo e di rispettarli. La sorpresa, per adesso, allontana queste voci, almeno pubblicamente.