Perché Margot Robbie ha regalato un anello a Jacob Elordi: i simboli nascosti nei gioielli

Margot Robbie ha fatto realizzare una coppia di anelli coordinati, per sé e per Jacob Elordi: i gioielli hanno dei simboli nascosti e un significato speciale.

Gli anelli di Margot Robbie a Jacob Elordi

Il set di Cime Tempestose si è rivelato un'esperienza intensa per Jacob Elordi e Margot Robbie che hanno stretto un'intesa particolarmente forte. Girare questo film li ha molto uniti e i fan non aspettano altro che ammirarli sul grande schermo nei panni di Catherine e Heathcliff. Le prime immagini promettono scintille. "Ero dipendente da Jacob" ha ammesso l'attrice, rivelando di aver sviluppato una sorta di ossessione, di co-dipendenza, complice la storia tormentata dei personaggi e le tante ore di lavoro a stretto contatto.

Alla premiere mondiale del film Margot Robbie ha sfoggiato un custom look Schiaparelli ispirato proprio ai look studiati dalla costumista Jacqueline Durran, un outfit gotico e drammatico completato con un gioiello iconico. E a proposito di gioielli, per celebrare la fine delle riprese e l'amicizia col collega, la ex Barbie ha fatto realizzare degli anelli simbolici uno per sé e uno per l'amico.

Il regalo di Margot Robbie a Jacob Elordi

I due gioielli coordinati sono sia un modo per ricordare l'esperienza sul set che per celebrare il loro indissolubile legame. Li ha realizzati su commissione il brand londinese Cece Jewellery di Cece Fein-Hughes, che ha lavorato anche per Taylor Swift. I due anelli sono in oro 18 ct massiccio e presentano delle incisioni fatte a mano da artigiani specializzati nella lavorazione dello smalto Champlevé, che richiede particolare dimestichezza essendo molto delicato. Sono due piccole opere d'arte in miniatura, che vogliono celebrare la tempestosa connessione tra Heathcliff e Cathy.

Gli scheletri rappresentano l'amore forte ma tossico che li lega, che supera persino i confini della morte. Sono stati disegnati nella stessa posa in cui compaiono i due attori sul poster ufficiale del film. Cerchiate attorno agli scheletri c'è una delle citazioni più famose del libro di Emily Brontë: "Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali". Tutt'intorno ci sono rose e spine, simboli di passione e sofferenza. Infine ci sono delle altre incisioni all'interno: le iniziali H e C, le date 1847 (anno di pubblicazione del romanzo) e 2026 (anno di uscita del film di Emerald Fennel).