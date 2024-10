video suggerito

La classifica dei piatti di pasta più amati dagli stranieri: al primo posto c’è una ricetta romana Non è una novità che i turisti stranieri visitino l’Italia per le sue prelibatezze culinarie ma in quanti sanno quali sono i loro piatti di pasta preferiti? Ecco la classifica ufficiale che farà venire a tutti l’acquolina in bocca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

La pasta è da sempre il simbolo della cultura italiana e praticamente tutti i turisti che visitano il nostro paese non possono fare a meno di provarla in tutte le versioni, leccandosi i baffi tra le ricette tipiche di ogni regione. Non sorprende, dunque, che in occasione del World Pasta Day (che verrà celebrato il prossimo 25 ottobre) l’Unione Italiana Food e Touring Club Italia abbiano stilato la classifica dei primi piatti di pasta più apprezzati dagli stranieri. Il risultato? Ad aver conquistato la top ten sono state alcune ricette tipiche di diverse regioni sparse lungo tutto lo stivale.

Il primo piatto di pasta italiano più apprezzato al mondo

Ogni anno in Italia arrivano 40 milioni di turisti ma la cosa che in pochi sanno è che molti di loro scelgono il nostro paese non solo per l'arte e i panorami naturali ma anche per la cultura enogastronomica. È proprio per questo che Unione Italiana Food e Touring Club hanno voluto analizzare i gusti dei viaggiatori stranieri coinvolgendo 100 ristoratori nelle città più popolari della nostra nazione, il risultato? Hanno dato vita a “Il Gran Tour della pasta”, una vera e propria classifica dei primi piatti a base di pasta più apprezzati e richiesti al mondo. A conquistare il primo posto sono stati gli spaghetti alla carbonara, la ricetta tipica della tradizione romana che ha totalizzato un punteggio di 7,8 su 10.

Dalla lasagna ai tortellini: tutti i piatti di pasta in classifica

A seguire nelle prime tre ambite posizioni ci sono altre ricette simbolo della cultura enogastronomica italiana: le lasagne alla bolognese con 7 punti hanno ottenuto il secondo posto, mentre la classica pasta al pomodoro con 6,9 si è classificata terza. Gli spaghetti alle vongole hanno sfiorato il podio con 6,8, così come anche i bucatini all’amatriciana con 6,7. Nella classifica non possono mancare gli spaghetti cacio e pepe, i tortellini brodo, la pasta alla norma e le trofie al pesto. Chiudono la lista le orecchiette con cime di rapa tipicamente pugliesi. Insomma, l’offerta culinaria italiana è così variegata che riesce ad accontentare ogni tipo di esigenza: in quanti leggendo la classifica avranno già sentito l’acquolina in bocca?