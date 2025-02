La classifica dei piatti italiani considerati tra i peggiori al mondo, dalla pizza mimosa alla trippa

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'Italia viene considerata la patria del buon cibo per eccellenza, basti pensare che sono moltissimi i turisti internazionali che fanno visita al nostro paese solo per assaggiare le prelibatezze culinarie locali, dalla pizza napoletana alla carbonara romana, fino ad arrivare alla pasta alla siciliana. Al di là dei piatti considerati veri e propri must del made in Italy, ne esistono però molti altri che sono decisamente meno apprezzati. La guida turistica TasteAtlas ha stilato la classifica dei 100 pasti peggiori al mondo e, oltre a inserirci due ricette italiane, ha anche dedicato una lista a parte ai piatti meno apprezzati del nostro paese: ecco il risultato.

La top 3 dei peggiori piatti italiani

I piatti italiani considerati tra i peggiori al mondo? Nella classifica "made in Italy" stilata da TasteAtlas ci sono diverse ricette che ritroviamo comunemente sulle nostre tavole, non sapendo che sono poco apprezzate dai turisti esteri. Se sui nervetti che si sono aggiudicati il primo posto nella lista di cibi "horror" siamo praticamente tutti d'accordo, le cose cambiano con i piatti che seguono nella lista.

Pizza mimosa

Il secondo gradino del podio è andato alla trippa alla romana, uno stufato a base di trippa in salsa di pomodoro condita con aglio, cipolla ed erbe tritate, mentre a chiudere la top 3 è stata la pizza mimosa, ovvero la bianca con panna, prosciutto, mais e mozzarella che si è rivelata non troppo amata dalle buone forchette internazionali.

Panino ca meusa

Quali sono i cibi italiani meno apprezzati al mondo

Al quarto posto della lista si è classificato il risotto alle fragole, seguito dalla schiacciata con l'uva, un dolce tipicamente fiorentino che viene mangiato in autunno durante il periodo della vendemmia.

Schiacciata con l'uva

Sanguinaccio cucinato con sangue di maiale, anicini (i biscotti all'anice molto popolari in Sardegna e Liguria), pane ca mausa siciliano, ovvero il panino farcito con milza di vitello fritta e polmoni, brodetto di pesce e zampone di Modena: questi sono solo alcuni dei cibi italiani comparsi nella classifica dei meno apprezzati al mondo. La verità, però, è che si tratta semplicemente di una questione di gusti: sebbene alcuni di questi piatti possano risultare poco amati dai più, rimangono il simbolo della tradizione italiana.

Anicini