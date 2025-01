video suggerito

La classifica dei 100 piatti peggiori al mondo: in lista anche due ricette italiane Vi è mai capitato di provare un piatto tipico di un paese estero visitato e di esserne rimasti disgustati? Ecco la classifica che fa per voi, quella delle 100 ricette peggiori al mondo secondo i turisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Risotto alle fragole

L'esperienza che non può proprio mancare durante un viaggio all'estero? Quella in un ristorante tipico o in un mercato locale, dove poter gustare le prelibatezze e lo street food del luogo. L'unico piccolo inconveniente è che non sempre le aspettative rispecchiano la realtà, anzi, capita spesso di ritrovarsi disgustati da quelli che sarebbero dovuti essere i piatti forti del paese visitato. Per andare incontro alle esigenze dei viaggiatori più schizzinosi che non vogliono provare gusti nuovi la guida turistica TasteAtlas ha stilato la classifica dei 100 pasti peggiori al mondo e la cosa incredibile è che in lista ci sono anche due ricette italiane.

Qual è il piatto tipico meno apprezzato al mondo

La guida turistica online TasteAtlas ha fatto una ricerca sui piatti tipici delle diverse parti del mondo e, dopo aver preso in considerazione le valutazioni di 600.000 viaggiatori, ha stilato una classifica delle pietanze meno apprezzate, considerate dunque le peggiori su tutto il globo.

Bocadillo de sardinas, Spagna

Ad aver conquistato il primo posto è il blodpalt, un piatto della tradizione finlandese che si prepara con degli gnocchi di farina di segale o di orzo conditi con un sugo a base di sangue di renna. In seconda posizione c'è invece il bocadillo de sardinas spagnolo, ovvero un panino farcito con le sardine, mentre a chiudere la top 3 è il calskrove svedese, un panino con hamburger, prosciutto, formaggio, insalata, cetriolini e salse racchiuso in un calzone realizzato con la pasta per le pizze.

Angulas a la casuela, Spagna

Le ricette italiane meno apprezzate al mondo

A seguire nella classifica ci sono altri numerosi piatti "horror", dalle angulas a la casuela tipicamente spagbole al ramen burger degli Stati Uniti, fino ad arrivare al chapalele cileno (un raviolo fatto con patate bollite e farina di grano), alle fave alla catalana e al thorramatur islandese (un mix stagionato di carne e prodotti ittici).

Ramen burger, Stati Uniti

Si potrebbe continuare coi bachi da seta thailandesi, l'insalata di occhi di rana americana e i ragni fritti della Cambogia: la cosa che nessuno si sarebbe mai aspetto è che in lista ci sarebbero stati anche dei piatti della tradizione italiana. Al 15esimo posto delle ricette tipiche peggiori al mondo ci sono i nervetti milanesi, ovvero i tendini delle zampe di bovino che solitamente vengono proposti all'insalata, mentre in 58esima posizione è comparso il risotto alle fragole, un mix agrodolce decisamente poco apprezzato.

Nervetti, Italia