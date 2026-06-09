Lima è la città del mondo dove si mangia meglio: nella classifica 2026 Napoli è l’unica italiana

Time Out ha stilato la classifica delle 20 migliori città gastronomiche del 2026: dove si mangia meglio e viene offerta un’esperienza culinaria da non perdere.

Piatto di pasta alla genovese

Dice il saggio: "Se bene vuoi mangiare a Lima devi andare"! Il Perù, infatti, domina la classifica di Time Out appena pubblicata: è l'elenco delle 20 migliori città gastronomiche del 2026, quelle che offrono il cibo migliore, l'esperienza culinaria da non perdere. Questo aspetto quando si pianifica un viaggio, quando si visita un posto nuovo, è molto importante: c'è chi segna i posti più economici per una vacanza low budget, chi ama scoprire i ristoranti stellati locali, chi è fan dello street food del posto. Ma sicuramente, ciò che viene cucinato in una città o in un Paese racconta tanto della sua storia, tanto quanto i suoi monumenti, le sue opere d'arte: per questo vale la pena approfondirlo.

Per stilare la classifica, Time Out ha intervistato 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. Hanno fatto loro domande sulla qualità dei ristoranti e del cibo, sui prezzi dei locali e sulla cultura della città. Poi i redattori e gli esperti di gastronomia di Time Out hanno valutato i risultati e hanno incluso solo una città per ogni Paese, quella con il punteggio più alto.

Tapas spagnole

"Sono tutte città note per i loro ingredienti, le cucine iconiche e le profonde tradizioni culinarie che hanno influenzato il modo in cui le persone mangiano in tutto il mondo – ha dichiarato Virginia Gil, redattrice per gli Stati Uniti di Time Out, a CNN Travel – Non sono solo mete ambite dagli amanti del buon cibo; sono luoghi che da decenni attraggono viaggiatori in cerca di esperienze gastronomiche indimenticabili. Ogni luogo ha la sua storia dinamica: flussi migratori che hanno dato origine a nuovi piatti, ingredienti autoctoni che ne plasmano l'identità gastronomica e tradizioni culinarie che continuano a influenzare il modo in cui le persone mangiano ancora oggi".

Lima è al primo posto perché qui è possibile mangiare bene senza spendere una fortuna. Oltre ad aver conquistato la vetta della classifica, infatti, è stata anche valutata come la più economica tra le 20 città gastronomiche presenti nella lista. L'anno scorso il titolo era andato a new Orleans, eletta capitale mondiale del cibo. Segue al secondo posto Bangkok, in Thailandia, stessa posizione ottenuta lo scorso anno: qui si mangia con meno di 5 dollari.

Insalata greca

Città del Messico è al terzo posto e vanta un'offerta molto variegata che comprende ristoranti stellati e mercati di strada locali: non manca nulla. Al quarto posto c'è la prima città europea della classifica: Londra, considerata una delle città con la scena gastronomica più completa e diversificata al mondo. Qui si possono trovare praticamente tutte le cucine esistenti nel mondo, concentrate in un'unica città. Londra ha ottenuto anche il punteggio più alto per la qualità dei ristoranti, secondo i residenti intervistati. Al quinto posto c'è un'altra città europea: Barcellona, ​​in Spagna, col suo Pa amb tomàquet (pane al pomodoro) e le patatas bravas.

L'Italia è rappresentata da Napoli, ma bisogna scendere al 14esimo posto. Time Out ne cita pizzerie, paninoteche, trattorie e spiega che qui è possibile trovare sia locali ancorati alla tradizione che una nuova generazione di ristoratori più proiettati all'innovazione. Un consiglio su tutti: "Nessuno prepara la pasta alla genovese come Salvatore Giugliano da Mimì alla Ferrovia". Curiosità: i napoletani valutando la propria scena gastronomica hanno dato il maggior riconoscimento alle panetterie. ai negozi di dolci (49%), ai caffè e bar (54%), più che alle pizzerie! La città partenopea ha guadagnato posizioni: nel 2025 era al 19esimo posto.

Le altre europee in classifica sono Atene, marsiglia, Lisbona, Marsiglia Copenaghen. Fanalino di coda al 20esimo posto è la colombiana Medellìn. Sono entrate in elenco anche Ho Chi Minh City, Melbourne, Pechino, Città del Capo, Osaka, Bangalore, Hong Kong e Buenos Aires. New York rappresenta gli Stati Uniti, menzionata soprattutto per l'offerta di alto livello, quindi per i ristoranti di lusso che offrono cene particolarmente eleganti dove fare esperienze esclusive.

Tonkatsu giapponese

Le migliori città per il cibo del 2026: la classifica di Time Out