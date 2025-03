video suggerito

La classifica delle migliori città del mondo per il cibo: qual è l'unica italiana Time Out ha classificato le città del mondo in base alla cucina, per realizzare un elenco di quelle dove si mangia meglio. Ecco qual'è l'italiana in lista.

A cura di Giusy Dente

Il cibo è parte essenziale della storia di un luogo, ne è l'anima: ci sono tradizioni culinarie secolari che vengono tramandate di generazione in generazione, rituali familiari di preparazione, ricette tenute segretissime e piatti diventati iconici e fortemente rappresentativi di un posto. Non si può dire Napoli senza dire pizza, non si può pensare alla Spagna senza pensare alla paella, è impensabile fare tappa a Bangkok senza assaggiare il som-tam, che è servito ovunque. Per meglio comprendere il peso dato da ogni città del mondo ai suoi cibi più caratteristici, Time Out ha interpellato migliaia di persone, interrogate sulle rispettive pietanze tipiche. È stato loro chiesto di valutare la scena gastronomica cittadina in base a 18 criteri diversi tra cui qualità, apertura alla sperimentazione, convenienza. Ogni città è stata classificata tenendo conto anche dei punteggi assegnati da un gruppo di esperti di cibo di Time Out (editor, critici gastronomici e chef) a cui è stato chiesto di condividere i loro pareri "tecnici". Per creare la classifica finale, è stata inclusa una sola città per ogni Paese, quella col punteggio più alto, così da garantire una rappresentazione davvero di livello globale. Dalle bancarelle di strada che servono street food alle taverne a gestione familiare, dai cocktail bar raffinati ai bistrot moderni, ecco quali sono le migliori città del mondo per il cibo, le capitali culinarie dove si mangia meglio.

Quali sono le capitali culinarie del 2025

Ben il 93% degli abitanti di New Orleans ha valutato positivamente la città dal punto di vista culinario: è la terza percentuale più alta tra tutte le città esaminate. Aggiungendo i voti espressi dal gruppo di esperti di cibo di Time Out, ecco che New Orleans è risultata la migliore città dove mangiare fuori nel 2025. È lei la capitale mondiale culinaria e divide il podio con Bangkok al secondo posto (famosa soprattutto per il suo street food) e Medellín al terzo. A distanza ravvicinata c'è Città del Capo, col suo famoso Gatsby, un enorme panino che viene servito da tutti i chioschetti distribuiti nelle strade della città. Al quinto posto Madrid, definita una delle città culinarie più entusiasmanti del mondo in questo momento. La capitale spagnola è arrivata quarta, a pari merito con New Orleans, nel voto degli esperti di cucina. Ma anche il 90% della gente del posto ha valutato positivamente la gastronomia locale e i suoi ristoranti. Tra le europee in classifica anche Parigi: i parigini hanno definito la scena gastronomica della loro città sia "gourmet" che "trendy".

Qual è la città italiana dove si mangia meglio

Al 19esimo posto spicca la città italiana scelta a rappresentare il Belpaese in classifica. Si tratta di Napoli, lodata da Time Out per la sua "cucina povera" capace di trasformare ingredienti semplici in piatti ricercati, copiati ovunque, amatissimi in tutto il mondo: pasta patate e provola, la frittata di maccheroni, i coni di pesce fritto. Time Out segnala in particolare: la Trattoria del Sole, da Gennaro (lodato per la pizza fritta) e Fiorenzano, vicino alla famosa pizza del Plebiscito. Il magazine riporta:

La Napoli senza fronzoli è la quinta città più conveniente per mangiare e bere nella lista, secondo il nostro sondaggio tra la gente del posto, e vanta anche la scena gastronomica più "accogliente" di tutte le città esaminate. Non se la cava così bene per la ristorazione all'avanguardia, con solo il 13% dei napoletani che descrive la scena dei ristoranti come "alla moda" e solo il 14% che la definisce "innovativa o sperimentale".

La classifica delle migliori città del mondo per il cibo

Nuova Orleans Bangkok Medellín Città del Capo Madrid Città del Messico Lagos Shanghai Parigi Giacarta Marrakech Lima Riad Mumbai Abu Dhabi Il Cairo Porto Montreal Napoli San José