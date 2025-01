Qual è la migliore città del mondo nel 2025: 22 europee nella classifica di Time Out

video suggerito

Città del Capo

Time Out stila ogni anno la classifica annuale delle migliori città del mondo. Il magazine del Regno Unito si occupa di viaggi dal 1968, è un vero punto di riferimento nel settore travel. Per compilare la lista relativa al 2025, più di 18.500 abitanti hanno espresso le loro opinioni sulle relative città: dal cibo alla vita notturna, dalla sicurezza alla vivibilità, sono stati prese in considerazioni diversi aspetti, tutti quelli più importanti per decretare il miglior posto dove vivere. Le opinioni dei residenti sono state poi incrociate con quelle della rete globale di city editor del magazine, arrivando così a stilate la top 50 definitiva.

Qual è la migliore città del mondo del 2025

Città del Capo ha conquistato il primo posto della classifica: svetta con il punteggio più elevato. La città sudafricana ha ottenuto ottime recensioni: il 97% degli abitanti del posto ha detto che vivere lì li rende felici, il 95% ha positivamente valutato la scena gastronomica locale e l'82% ne apprezza la bellezza paesaggistica. Ma oltre alla natura (tra colonie di pinguini, spiagge con Bandiera Blu, la Table Mountain) non mancano quartieri vivaci dove fare vita notturna e una scena artistica e culturale di alto livello.

Bangkok

Andrew Hallett, content director di Time Out South Africa, ha commentato: "Ricca di storia e importanza culturale, Città del Capo offre ai visitatori una miriade di opzioni per imparare, esplorare e divertirsi, il tutto senza spendere una fortuna". Unico lato negativo:sta crescendo l'affluenza di turisti e con essa anche i prezzi. Secondo posto per Bangkok, una delle città più amichevoli al mondo, capitale di un Paese noto non a caso come la "Terra dei sorrisi". L'84% degli intervistati ha affermato che mangiare fuori è conveniente. Terzo posto per New York con un impressionante tasso di approvazione del 92%.

New York

Le città europee in classifica

Sono 22 le città europee in classifica. Londra è quella che si è posizionata meglio, è la più alta nella top 50, al quinto posto. Joe Mackterich, redattore britannico di Time Out, ha detto che è "indiscutibile, grazie alla cucina brillante della capitale, all'inarrestabile cultura dei pub, alle impareggiabili opportunità di shopping e (soprattutto) alla sua gente". Ottimo risultato per la Spagna, col secondo numero più alto di città iscritte tra cui Barcellona, Siviglia, Madrid, Valencia e Bilbao.

Londra

La top 50 completa

Città del Capo Bangkok New York Melbourne Londra New Orleans Mexico City Porto Shanghai Copenhagen Chicago Lisbona Edimburgo Hong Kong Sydney Amsterdam Barcellona Siviglia Parigi Medellin Hanoi Madrid Berlino Dubai Singapore Rio de Janeiro Pechino Chiang mai Jakarta Vienna Tokyo Marrakech Perth Brighton Praga Glasgow Brisbane Marsiglia Budapest Los Angeles Lagos Seoul Valencia Montreal Bilbao Abu Dhabi Belfast Bristol Mumbai Varsavia