La classifica delle città più amichevoli del mondo: qui i viaggiatori troveranno sempre un sorriso

A cura di Giusy Dente

Singapore

Cosa distingue una città dall'altra del mondo, un Paese dall'altro? Certo i paesaggi, l'architettura, l'offerta culturale, la gastronomia locale, le tradizioni. Ma sono le persone l'anima di ogni posto e quando si viaggia, è impossibile non farsi affascinare dalla gente: il modo in cui vive la propria terra, come la racconta, come la condivide coi turisti o viceversa se è poco propensa a rendere il soggiorno del viaggiatore un'esperienza piacevole, confortevole. Alcune comunità sono più accoglienti di altre: ci sono città che spiccano proprio per il modo in cui si comportano coi turisti, un atteggiamento molto aperto, amichevole, disponibile. Non è così in ogni parte del pianeta, ma visto che è un aspetto importante quando si sceglie la meta del proprio viaggio, ci ha pensato Condé Nast Traveller a classificarle. Ecco le città più accoglienti e amichevoli del mondo, secondo la classifica dei Readers' Choice Awards 2024.

Dove viaggiare se si cerca una città accogliente

Condé Nast Traveller ha stilato una classifica globale che mette in evidenza quali sono le città più accoglienti del mondo. A livello europeo l'ha spuntata Stoccolma: l'Italia si è classificata al nono e decimo posto rispettivamente con Milano e Napoli, risultate quindi tra le città europee più amichevoli. A livello mondiale l'anno scorso se l'erano cavata molto bene le città canadesi, che avevano ricevuto il maggior numero di voti. Nel 2024 i riflettori si sono spostati altrove.

Sydney

Chiude la classifica New York, con un punteggio di 84,26: strade affollate tutte le ore, metropolitana sempre aperta, è una città che non dorme mai e i newyorkesi, benché abbiano vite frenetiche, sono sempre disponibili per dare una mano agli estranei e trascinarli nel loro gioioso caos. Risalendo la classifica si incontrano Chicago e poi Hong Kong: qui la comunità locale merita una menzione specifica per la sua ospitalità particolarmente calorosa. A seguire l'affascinante e calda Marrakech e Tokyo, la città più popolata al mondo: qui le persone sono estremamente ancorate alle loro tradizioni, le persone sono legate tra loro da rapporti di rispetto e maniere impeccabili, che sono alla base della cultura giapponese.

Las Vegas

Al quinto posto Città del Capo in Sud Africa e poi Bangkok in Thailandia. Si piazza sul gradino più alto del podio Las Vegas, in Nevada, con un punteggio pari a 93,33. Secondo posto per Sydney, in Australia, con un punteggio di 93,85: qui tutta la movida si concentra attorno alla splendida costa. Ma la città più accogliente è Singapore, che svetta in cima alla classifica con un punteggio di 94,84. È stata incoronata dai lettori come la più amichevole del mondo. È stata soprannominata la "Città Giardino" per la vastità dei suoi parchi, per la frequenza di strade alberate, per l'abbondanza di aree verdi: un'utopia metropolitana dove è facile immergersi, grazie al calore delle comunità locali estremamente ben disposte verso il turista.

Città del Capo

La classifica delle città più accoglienti

Singapore Sydney Las Vegas Bangkok Città del Capo Tokyo Marrakech Hong Kong Chicago New York