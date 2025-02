video suggerito

Qual è l'unica italiana nella lista delle 10 città più accoglienti del mondo Spicca una sola italiana nell'elenco delle città che si sono aggiudicate il titolo di destinazioni più accoglienti del mondo per il 2025.

A cura di Giusy Dente

Orvieto

L'esperienza di viaggio è resa più piacevole dall'incontro con persone disponibili e cordiali, disposte a far entrare il viaggiatore nel loro mondo per farglielo conoscere. Ritrovarsi in un luogo accogliente, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista dei servizi, agevola le cose e trasforma in viaggio in una vera e propria esperienza: si torna a casa realmente arricchiti, consapevoli di aver non solo visto un posto nuovo, ma di averlo capito. Non tutte le città sono accoglienti allo stesso modo. Con i Traveller Review Awards 2025, Booking ha voluto celebrare proprio il valore dell'ospitalità. Basandosi su recensioni verificate di viaggiatori di tutto il mondo, ha quindi eletto le città più calorose e accoglienti del mondo nel 2025.

Orvieto in classifica

Basandosi su oltre 360 milioni di recensioni verificate da parte dei viaggiatori, a livello globale, Booking ha premiato un numero record di 1,71 milioni di partner, tra strutture ricettive, società di autonoleggio e fornitori di taxi. Nella 13esima edizione dei Traveller Review Awards, oltre 200.000 strutture in Italia sono state premiate, rendendo l’Italia il Paese con il maggior numero di riconoscimenti per l'ottavo anno consecutivo. Orvieto, gioiello dell'Umbria, con la sua straordinaria cattedrale, i vicoli affascinanti e le viste mozzafiato sulla Valle del Tevere, è stata nominata una delle città più accoglienti del 2025. È un titolo basato sulle recensioni verificate di viaggiatori di tutto il mondo, indice importante del calore e dell'eccellente ospitalità che caratterizzano questo luogo magico. È l'unica città italiana inclusa in questa prestigiosa lista globale.

Duomo di Orvieto

La città piace molto soprattutto a turisti provenienti da America, Germania e Regno Unito, le principali nazionalità

che cercano soggiorni in città. I turisti che giungono in città non lo fanno solo in gruppo o in coppia: c'è stato un incremento nelle ricerche per i viaggiatori solitari (+12%), che qui sanno di potersi sentire a casa. Infatti Roberta Tardani, Sindaco di Orvieto, ha dichiarato:

La qualità dell’accoglienza, il far sentire i viaggiatori non ospiti ma cittadini temporanei, è uno dei requisiti fondamentali per una realtà che vuole proporsi come una destinazione e che sta lavorando in questa direzione ampliando la propria offerta oltre i confini della città d’arte puntando anche sugli itinerari naturalistici e le attività outdoor.

I due tesori più visitati della città sono il Duomo e lo storico pozzo di san Patrizio risalente al Cinquecento.

Pozzo di San Patrizio

Le altre città europee in lista sono la spagnola Cazorla, Quedlinburg in Germania e Chester nel Regno Unito. Tutte le altre sono mete extraeuropee spaziando da Sigiriya in Sri Lanka a Urubici in Brasile, da Taupo in Nuova Zelanda a St. Augustine negli Stati Uniti, dalla colombiana Manizales alla thailandese Ko Lanta.

Orvieto

Le città più accoglienti al mondo nel 2025

Sigiriya, Sri Lanka

Cazorla, Spagna

Urubici, Brasile

Taupo, Nuova Zelanda

St. Augustine, Stati Uniti

Orvieto, Italia

Manizales, Colombia

Quedlinburg, Germania

Ko Lanta, Thailandia

Chester, Regno Unito