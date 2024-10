Quali sono le 10 città più accoglienti d’Europa: in classifica anche due italiane

video suggerito

Stoccolma

Dalla cultura al cibo, dalle spiagge alle montagne e poi il divertimento notturno, gli sport, l'architettura: l'Europa accontenta tutti con la sua offerta. Sicuramente quando si sceglie la meta per un viaggio si prendono in considerazione tutti questi aspetti uniti al clima, all'efficienza dei trasporti, al costo della vita. Ma un aspetto da non sottovalutare è anche l'accoglienza, il modo in cui vengono trattati i turisti al loro arrivo: se viene resa loro piacevole la vacanza o se viceversa vengono trattati come ospiti indesiderati. Sono sempre le persone a fare la differenza. Ci sono città che spiccano in quanto ad accoglienza: sono quelle in cima alla classifica dei Readers' Choice Awards 2024, che ha stilato un elenco delle città europee più amichevoli, votate dai lettori di Condé Nast Traveller. Dall'Europa orientale al Mediterraneo, ci sono città amichevoli ovunque!

Budapest

Budapest in cima alla classifica

La classifica del 2024 è stravolta rispetto a quella del 2023, dove comparivano città tutte diverse. Quest'anno a ottenere la corona di città europea più ospitale di tutte è Stoccolma. La capitale svedese ha ottenuto il punteggio più alto: 94,07. Gli svedesi tra i viaggiatori vantano un'ottima reputazione: sono giudicati educati, cortesi, mentalmente molto aperti, allegri. Al secondo posto, la città che meglio mette i turisti a proprio agio è Budapest, che ha ottenuto un punteggio di 91,88: la gente del posto è orgogliosa delle bellezze locali, delle sue attrazioni ed è ben disposta a condividerle con gli altri. Al terzo posto c'è Valencia, con un punteggio di 91.

Milano

Per trovare delle città italiane bisogna scendere alle ultime due posizioni. Sono riuscite a battere la concorrenza e a piazzarsi rispettivamente nona e decima Milano e Napoli. Il capoluogo lombardo ha ottenuto un punteggio di 88,00: è la capitale della moda, capace di accogliere con entusiasmo persone da ogni parte del mondo. Il capoluogo partenopeo chiude la classifica con un punteggio di 87,81: dal patrimonio storico-artistico all'offerta enogastronomica, qui tutto mette di buon umore e facilita i rapporti interpersonali, improntati all'allegria. A livello mondiale (una top ten senza italiane purtroppo) si è imposta Singapore come città più accogliente del mondo con un punteggio di 94,84.

Vienna

Quali sono le 10 città più amichevoli d'Europa nel 2024

Nel 2023 la classifica aveva premiato proprio una città del Belpaese: al primo posto c'era infatti Siena, unica italiana in elenco. Seguivano: Cork (Irlanda), Dublino (Irlanda), Helsinki (Finlandia), Belgrado (Serbia), Malaga (Spagna), San Sebastian (Spagna), Dubrovnik (Croatia), Bucarest (Romania) e Ljubljana (Slovenia). Nella classifica del 2024 troviamo invece:

Stoccolma Budapest Valenza Vienna Berlino Palma Copenaghen Lisbona Milano Napoli