Quali sono le città più divertenti d’Europa (e quelle peggiori per far festa)

A cura di Valeria Paglionico

Fare un viaggio all'estero non è solo un'occasione per conoscere luoghi sconosciuti e culture lontane anni luce dalla propria, è anche il rimedio ideale per staccare la spina dalla normale quotidianità, concedendosi esperienze super divertenti che possano far dimenticare stress e preoccupazioni. Che si parta con gli amici, con il partner o con un gruppo di sconosciuti, non importa, la cosa certa è che sono moltissimi coloro che organizzano una vacanza all'insegna delle feste folli e delle serate alcoliche. Quali sono le città più divertenti d'Europa? A rivelarlo è stata una classifica stilata in base alle recensioni che i viaggiatori internazionali hanno rilasciato su TripAdvisor: ecco il risultato.

Qual è la città più divertente d'Europa

Volete organizzare una vacanza all'insegna del divertimento? Esiste una classifica che vi aiuterà nella ricerca della meta perfetta per le vostre esigenze. A stilarla è stata il casinò online No Deposit Frend che, dopo aver analizzato le recensioni sulla vita notturna che i turisti hanno lasciato su TripAdvisor, ha stabilità quali sono le città più festaiole d'Europa. I parametri presi in considerazione sono stati la presenza di bar e club che propongono serate "folli" e i prezzi medi di una birra o di una bottiglia di vino, il risultato? Porto si è aggiudicata il primo gradino del podio con l'88% delle preferenze. Conta oltre 111 attrazioni per la vita notturna e i prezzi proposti per una nottata fuori sono decisamente modici. Al secondo posto c'è Praga, la capitale della Repubblica Ceca, mentre al terzo un'altra portoghese, la capitale Lisbona.

Le città d'Europa peggiori per far festa

A seguire nella classifica c'è "a sorpresa" Bratislava, in Slovacchia, oltre che le immancabili spagnole da sempre note per la loro "vida loca", da Barcellona ad Alicante, fino ad arrivare a Malaga e a Siviglia. Tra le città più divertenti d'Europa ce ne sono diverse del versante est: Budapest, Sofia, Cracovia e Danzica. Tirana, Zagabria, Belgrado e Bucharest ma anche le più note Berlino ed Edimburgo: praticamente in quasi ogni parte del continente ci si può dare alla vita notturna scatenata. L'Italia non è entrata nella top 20 ma, stando ai dati, non è la peggiore. A chiudere la lista c'è il Nord Europa: Oslo, la capitale della Norvegia, Stoccolma, la capitale della Svezia, ed Helsinki, la capitale della Finlandia, sono state votate come le città peggiori per far festa (viste le loro pochissime attrazioni per la vita notturna).