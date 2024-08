video suggerito

Le migliori città del mondo per chi cerca feste e movida: in classifica 4 capitali europee Ecco quali sono le capitali della vita notturna, le 13 destinazioni dove uscire e divertirsi dopo il tramonto sono la priorità. In classifica anche 4 europee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando si programma un viaggio ognuno ha i suoi requisiti essenziali, che la destinazione prescelta deve soddisfare. C'è chi cerca l'avventura, chi il relax, chi invece il divertimento. Per chi ama uscire dopo il tramonto e fare l'alba, è importante avere a disposizione nei paraggi discoteche, bar, locali, club, piste da ballo che offrano movimento e movida. Alcune città del mondo si prestano particolarmente a questa esigenza: offrono uno scenario notturno particolarmente vivo e anche piuttosto conveniente, aspetto da non sottovalutare! Proprio la qualità del divertimento e i relativi costi (dal biglietto di ingresso a una festa alla birra) sono stati presi in esame da Time Out, che affidandosi ai pareri di dj e gente del posto ha stilato la classifica delle capitali del divertimento nel 2024.

Quali sono le città con la migliore vita notturna al mondo

Chi cerca divertimento assoluto deve recarsi a Rio De Janeiro in Brasile: la capitale del Paese, nota per il suo Carnevale, è anche la capitale della movida notturna. A rendere lo scenario particolarmente interessante, non è solo la vasta offerta di feste e possibilità di divertimento, ma anche la convenienza: uscire e divertirsi costa poco. Secondo posto per Manila nelle Filippine, che è risultata la città più conveniente della lista per uscire la sera. La scena notturna della città ha ottenuto anche un impressionante punteggio di qualità del 78%: la gente del posto è entusiasta dell'offerta in fatto di divertimento e movida. Segue al terzo posto una città europea: Berlino la capitale della Germania. È nota per i suoi club, per la vivacità dei locali, vanta la presenza di discoteche iconiche (come Tresor e Matrix).

Club di Berlino

Ci sono anche altre città europee in classifica. Rotterdam nei Paesi Bassi, è al settimo posto: è risultata la seconda destinazione più conveniente per la vita notturna. All'ottavo posto c'è invece Manchester nel Regno Unito, dalla leggendaria vita notturna valutata con un punteggio dell'80% per la qualità, perché molto varia e inclusiva. L'ungherese Budapest è invece al nono posto.

La classifica di Time Out

Rio de Janeiro, Brasile Manila, Filippine Berlino, Germania Guadalajara, Messico Austin, Stati Uniti Lagos, Nigeria Rotterdam, Paesi Bassi Manchester, Regno Unito Budapest, Ungheria Accra, Ghana Buenos Aires, Argentina Taipei, Taiwan Singapore