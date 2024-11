La classifica delle 100 migliori città del mondo del 2025: un’italiana in top 10

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Resonance Consultancy, una società canadese di consulenza turistica e immobiliare, pubblica ogni anno la classifica delle migliori città del mondo, quelle che consentono un tenore di vita soddisfacente sono diversi punti di vista. L'elenco, per il 2025, ha confermato per la decima volta consecutiva la stessa città al primo posto. Tre le italiane in elenco, di cui una tra le prime dieci posizioni.

Come viene stilata la classifica

La classifica di Resonance Consultancy è stilata in base a un'analisi estremamente approfondita, che prende in esame tutti i Paesi che hanno una popolazione superiore al milione . Tre sono le categorie valutate per determinare il punteggio Place Power di ogni città: la vivibilità (che include aspetti come la qualità dell'aria, i prezzi degli affitti, la presenza di aree verdi), la cosiddetta amabilità (quindi la vita notturna, i ristoranti, il coinvolgimento sui social media) e la prosperità (dunque tassi di disoccupazione, livello di istruzione, PIL pro capite).

Perché Londra è al primo posto

La classifica vede stabilmente al primo posto Londra, che difatti ha conquistato il gradino più alto del podio per il decimo anno consecutivo. A proposito della capitale del Regno Unito, nel resoconto finale si legge: "Affrontando le complessità di un'era post-Brexit, le incertezze geopolitiche e le sfide economiche, lo spirito resiliente di Londra e il suo fascino globale senza pari hanno consolidato il suo posto al vertice della nostra classifica annuale. È l'unica città nella classifica di quest'anno ad aver conquistato il primo posto in ben sette delle nostre 28 sottocategorie, dalla vita notturna e musei agli hashtag di Instagram".

La città continua a rivelarsi un'attrazione per persone di ogni estrazione sociale: è una delle destinazioni più ambite da studenti, investitori stranieri, turisti e dirigenti aziendali. Londra ha puntato molto sull'ammodernamento delle infrastrutture, migliorando ulteriormente la rete dei trasporti (come dimostrano le nuove fermate della metropolitana sulla linea Elizabeth, che hanno reso gli spostamenti più rapidi ed efficienti che mai). Questi progetti di rinnovamento urbano riflettono l'impegno nel migliorare la qualità della vita sia per i residenti che per i visitatori.

C'è poi la grande attenzione alla sostenibilità, che ha giocato a favore della capitale inglese: l'impegno del sindaco per le iniziative verdi, l'attenzione alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, la lotta al cambiamento climatico. Tutto questo ha rafforzato la reputazione di Londra come capitale globale lungimirante.

Quali sono le migliori città del mondo

Novità sul podio: quest'anno New York ha superato Parigi. Le due capitali si sono rispettivamente classificate al secondo e terzo posto. Il miglioramento delle infrastrutture ha giovato a New York, premiata anche per la crescita degli spazi culturali, per i prezzi immobiliari record, per il crescente afflusso di visitatori provenienti da ogni dove. Nel 2023, circa 62,2 milioni di visitatori hanno esplorato la città (11,6 milioni internazionali e 50,6 milioni nazionali) secondo New York City Tourism + Conventions. Parigi gode invece di un'ottima reputazione sul fronte delle attrazioni, shopping in primis. Chiudono la top five Tokyo e Singapore mentre al sesto posto spicca la Città Eterna.

Roma è al secondo posto per le recensioni di Tripadvisor e al quarto nella categoria relativa a Luoghi di interesse e monumenti. Della capitale italiana si legge: "Il fascino della città va oltre le sue vestigia storiche: è tra le prime 5 città al mondo sia nei nostri indici di amabilità che di vivibilità, offrendo ai residenti e ai visitatori esperienze che vanno oltre il turismo, invitandoli a immergersi nei ritmi quotidiani di una città che ha definito per molti aspetti la civiltà occidentale". Difatti il resoconto ne elogia anche i ristoranti, i panorami e gli hotel di lusso. Tra le italiane in top 100 anche Napoli (92esimo posto) e Milano (20esimo posto). La prima è definita "un tesoro di urbanità con esperienze degne di nota", la seconda "un'avanguardia culturale e della moda ambita in tutto il mondo". Chiude la top 100 Rio De Janeiro.

La classifica completa www.worldsbestcities.com

La top 10 delle migliori città del mondo

Londra New York Parigi Tokyo Singapore Roma Madrid Barcellona Berlino Sidney