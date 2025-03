video suggerito

Quali sono le 10 città più stressanti del mondo: in classifica c'è un'italiana Un recente studio ha svelato la classifica delle città più stressanti del mondo. Quattro città su dieci sono europee e c'è anche un'italiana.

A cura di Giusy Dente

New York

Ci sono luoghi caratterizzati da un particolare stile di vita spensierato e lento, dove si riesce a vivere la vita senza eccessiva frenesia, senza passare pore nel traffico, trovando sempre un sorriso dovunque si vada. Sono i posti perfetti se si cerca una vacanza all'insegna del relax. Viceversa, ci sono città che non risultano particolarmente piacevoli, soprattutto se si è in cerca di un po' di riposo. Uno studio condotto dalla società di immersioni e snorkeling Dipndive ha rivelato le 10 città più stressanti del mondo, selezionate in base a una serie di fattori. Sono stati presi in esame: il numero di visitatori, i livelli di inquinamento acustico, la qualità dell'aria, i costi dei mezzi di trasporto, gli indici di criminalità, tutti valutati con punteggi da 0 a 100 per arrivare all'elenco. Più alto è il punteggio finale, più stressante è la città.

Quali sono le città che provocano stress

Al primo posto della classifica c'è Las Vegas con un punteggio complessivo di 95: i turisti hanno riferito di essersi scontrati con un affollamento estremo e tanto rumore. Resta certamente una metropoli iconica con gli hotel lussuosi, gli enormi casinò, tante possibilità di intrattenimento e divertimento, ma insomma: è da evitare se si è in cerca di un po' di riposo e una fuga dalla solita vita frenetica quotidiana di città.

Las Vegas

Segue da vicino al secondo posto San Francisco, che ha totalizzato 93 punti: le criticità maggiori sono la scarsa qualità dell'aria, i costi elevati per i ristoranti, l'alto tasso di criminalità. New York City è al terzo posto, con un punteggio di 83, risultata la città più costosa dell'elenco. Sei città degli Stati Uniti sono entrate in top 10 oltre a quelle sul podio: Los Angeles (79), San Diego (76) e Portland (72). Le altre quattro sono invece città europee.

Milano

Quali sono le città europee in top 10

La più stressante città europea è Londra, che ha scansato il podio per un pelo totalizzando un punteggio di 82. Qui c'è tanto da vedere e ammirare, è una città piena di monumenti famosi dal Big Ben a Buckingham Palace, da Leicester Square alle Houses of Parliament. Però bisogna prepararsi al peggio, perché i mezzi di trasporto sono costosi e anche i ristoranti. In compenso, la qualità dell'aria non è così male (50 AQI), quindi una passeggiata può ancora essere considerata salutare, seppur un po' caotica. Zurigo è al sesto posto con 77 punti mentre chiude la classifica Parigi a quota 71. L'unica città italiana in elenco è Milano, all'ottavo posto con 73. È famosa in tutto il mondo come capitale mondiale della moda e del design, sicuramente è una delle città più trendy d'Europa e il Duomo è una delle due principali attrazioni turistiche. I costi di pasti e trasporti sono accessibili anche per chi ha budget limitato. In tanta bellezza, però, c'è un alto indice di criminalità che rovina il quadro idilliaco.

Parigi

La classifica delle città più stressanti del mondo

Las Vegas San Francisco Città di New York Londra Los Angeles Zurigo San Diego Milano Portland Parigi