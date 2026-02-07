Le città più stressanti al mondo del 2026: in classifica c’è un’italiana

Città del Capo

Siamo sempre stati abituati a pensare ai viaggi come a delle esperienze rilassanti e rigenerative ma spesso l'esperienza potrebbe rivelarsi nettamente opposta. In giro per il mondo, infatti, esistono città famose per la loro atmosfera frenetica e caotica, dove il traffico è congestionato, i tassi di criminalità sono elevatissimi e il clima umido rende la quotidianità impossibili. Di fronte questi fattori, è chiaro che la vacanza rischia di trasformarsi nel trionfo dello stress. Ecco, dunque, quali sono le città entrate nella classifica delle mete più stressanti al mondo.

La città più stressante al mondo è Città del Capo

Un studio condotto da SCSChauffeur ha analizzato le più grandi città al mondo, valutandone i livelli di criminalità, l'inquinamento atmosferico, la congestione e i fattori climatici, ovvero tutti i fattori che hanno un impatto negativo sul benessere quotidiano. Ne è venuta fuori la classifica delle città più stressanti al mondo, dove tutti coloro che in vacanza vanno alla ricerca di relax non dovrebbero andare. A guadagnare il primo gradino del podio è stata Città del Capo, in Sudafrica. Sebbene sia apprezzata dai turisti per le sue spiagge bianche e per la sua spettacolare Table Mountain, ha livelli di criminalità altissimi (soprattutto nel quartiere degli affari), un'elevata umidità e una forte congestione del traffico. A seguirla in lista ci sono Delhi, in India, dove l'inquinamento atmosferico è alle stelle, e Johannesburg, Sudafrica, il cui indice di criminalità è il più elevato di tutte le città analizzate.

Delhi

Qual è la città italiana in classifica

A sorpresa al quarto posto della classifica compare Zurigo, in Svizzera. Nonostante si trovi in una dellle nazioni più ricca d'Europa, registra elevati tassi di criminalità e livelli di umidità al 75%. San Paolo in Brasile, Giacarta, Indonesia, Kuala Lumpur in Malesia e Città del Messico seguono in lista. A chiudere ci sono due europee: la prima è Atene, famosa per i suoi monumenti e per il suo cibo, ma anche per il suo terribile traffico, la seconda è Napoli. Perché la nota città del sud Italia è in classifica? Traffico congestionato, umidità e confusione rischiano di rendere una vacanza qui super stressante (anche se ci si può "consolare" con i meravigliosi panorami e il buon cibo).