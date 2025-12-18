Napoli è la città italiana più economica in cui vivere secondo Time Out

Con i prezzi alle stelle e il tempo libero che scarseggia, sono sempre di più le persone che, pur di non rinunciare alla passione per i viaggi, decidono di concedersi delle vacanze mordi e fuggi di un solo giorno. Chi ha voglia di non spendere troppo per le gite fuori porta farebbe bene a fare attenzione alla scelta della meta. Time Out ha condotto un sondaggio a tema, rivelando quali sono le città più economiche al mondo in cui vivere e dove, dunque, i viaggi brevi risultano molto convenienti: ecco il risultato.

Le città più care in cui vivere

Time Out ha condotto un sondaggio su oltre 18.000 persone residenti in più di 100 città in tutto il mondo, chiedendo agli intervistati di analizzare i costi della loro quotidianità, dall'alloggio alle uscite, fino ad arrivare alla spesa quotidiana. I risultati sono stati chiari: Seul, in Corea del Sud , si è rivelata la città più costosa in cui vivere. Qui, infatti, solo poco più del 20% della popolazione ha affermato che la vita notturna e i ristoranti sono poco costosi. A seguire nella classifica ci sono Istanbul in Turchia, Oslo in Norvegia e Stoccolma in Svezia, dove cibo, bevande e intrattenimento sono oltre la media europea. Inavvicinabili per i loro prezzi anche Kyoto, Atene, Sydney, Auckland, Monaco di Baviera, Brisbane, Los Angeles, Singaporer e Londra.

La città italiana più conveniente al mondo

La classifica di Time Out ha rivelato anche quali sono le città più economiche, dove, dunque, converrebbe trasferirsi stabilmente. A dominare è il sud America con Medellin e Bogotá, dove ben il 94% della popolazione è soddisfatta dei prezzi locali. A seguire ci sono Pechino e New Orleans, mentre al quinto posto compare l'unica italiana. Si tratta di Napoli, apprezzata per i prezzi delle attività culturali, della vita notturna e delle bevande, nonché per il carattere locale unico. A farle concorrenza solo città internazionali, da Hanoi, Vietnam, a Chiang Mai, Thailandia, fino ad arrivare a Shanghai, Cina, e a Lima, Perù.