Come visitare le città più costose al mondo con un budget limitato

Parigi, Tokyo, Singapore, Zurigo: queste sono solo alcune delle città più famose al mondo. Come fare per organizzare un viaggio in uno di questi luoghi quando si ha un budget limitato?

Organizzare un viaggio può rivelarsi molto più oneroso di quanto si immagina e non solo perché i prezzi dei voli variano continuamente: a pesare maggiormente sulle tasche dei turisti sono le spese "aggiuntive", quelle fatte sul luogo che non è possibile programmare, visto che difficilmente si riesce a comprendere quanto costa precisamente la vita in un paese straniero. Anche i più attenti allo shopping, infatti, possono cadere in alcune "trappole", dai ristoranti super turistici con costi maggiorati a biglietti per alcune attrazioni iconiche, che però si rivelano deludenti. È possibile, però, mettere in atto una serie di "trucchi" per rendere low-cost un viaggio anche in una delle città più costose al mondo: ecco come fare.

Da Singapore a Parigi, come risparmiare in viaggio

Come fare per spendere poco nelle città più costose al mondo? Partiamo da Singapore: per visitarla con un budget limitato è fondamentare organizzare un viaggio in bassa stagione, così da cominciare a risparmiare sul volo. Ai ristoranti, inoltre, bisogna preferire i mercati e le aree di ristorazione all'aperto, mentre per l'alloggio si dovrebbe optare per zone come Bencoolen, Bugis, Kampong Glam e Rochor, che mixano alla perfezione prezzi bassi e posizione centrale.

Singapore

Anche per quanto riguarda Zurigo, famosa per essere molto cara, è necessario scegliere alloggi leggermente fuori dal centro e lo street food, ma a fare la differenza sono i trasporti: la città può essere girata tranquillamente a piedi o in bicicletta, dunque senza mezzi pubblici, taxi o auto noleggiate. Come risparmiare a Parigi? Innanzitutto la si può raggiungere in treno (anche se richiede diverse ore di viaggio in più), poi per l'alloggio si possono prendere in considerazione quartieri come Belleville, Montmartre e il Quartiere Latino, mentre in fatto di musei e parchi si può optare per quelli gratuiti come il Jardin du Luxembourg e il Museo Carnavalet.

Parigi

I consigli per risparmiare a Hong Kong e Tokyo

Un'altra città nota per i suoi costi elevati per i turisti è Hong Kong. Per risparmiare qui è necessario partire nel mese di novembre, quando in media i voli vengono offerti a prezzi più bassi. A dispetto di quanto si possa pensare, nella città ci sono molte esperienze che si possono fare a costo zero, un esempio? Una passeggiata sulla Tsim Sha Tsui Promenade, da dove si possono ammirare delle splendide viste sullo skyline.

Hong Kong

Le bancarelle di cibo di strada e i mercati locali, inoltre, danno la possibilità di provare moltissime delizie e piatti tipici a prezzi stracciati. Cosa dire, invece di Tokyo? Sebbene sia famosa per essere la città con il maggior numero di ristoranti stellati, è possibile spendere pochissimo per il cibo facendo visita ai numerosi ristoranti di ramen con formula all you can eat. Anche in questo caso l'ideale sarebbe visitare i siti turistici gratuiti come il Parco Uneno a Taito e il tempio buddista Senso-Ji. Insomma, per organizzare una vacanza low-cost basta semplicemente informarsi, non facendosi fregare dalle solite trappole per turisti.