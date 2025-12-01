stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Qual è il trucco per risparmiare sui voli a lungo raggio

Volete organizzare un viaggio fuori dall’Europa ma senza spendere troppo? Ecco qual è il trucco per risparmiare sui voli a lungo raggio.
Segui il nuovo profilo di Fanpage.it, ora anche su Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Rendere la vacanza il più possibile low-cost è l'obiettivo di tutti e non sorprende che ci si serva di ogni tipo di trucco per risparmiare su prezzi di hotel, ristoranti e parcheggi. Il costo dei voli, in particolare, è particolarmente "volubile", basti pensare al fatto che nella stessa giornata può aumentare anche di oltre 100 euro, andando a impattare in modo importante sul budget totale del viaggio. La cosa che in pochi sanno, però, è che esiste un piccolo rimedio per ridurre al minimo il prezzo dei voli, soprattutto quelli a lungo raggio.

La città europea più conveniente per i voli internazionali

Secondo un nuovo rapporto di Which?, sito leader del settore travel, esiste un trucco ben preciso per arrivare a risparmiare oltre 1.000 euro su un viaggio verso Sydney o verso Tokyo, a patto che si accetti di fare uno scalo ben preciso. Piuttosto che far cominciare la vacanza dalla propria città, è necessario partire da Istabul, dove i voli diretti in Australia e in Giappone costano poco più di 300 euro. Certo, poi bisogna comunque acquistare un altro volo per raggiungere la Turchia ma è chiaro che il prezzo è molto più contenuto rispetto a un viaggio a lungo raggio.

Gli aeroporti da evitare per i prezzi dei voli elevati

Stessa cosa vale per New York, Los Angeles e Città del Capo: se si parte dall'Europa, la città che offre voli più vantaggiosi in fatto di tariffe è sempre Istanbul. Il secondo aeroporto più economico del continente è "a sorpresa" Oslo, in Norvegia, seguito da Parigi, Stoccolma, Madrid, Copenaghen e Francoforte. Attenzione però: le variazioni di prezzo risultano essere notevoli a seconda della direzione prese. Copenaghen è conveniente se si va a New York, Oslo se si va a Los Angeles o a Bangkok, Parigi se si parte alla volta di Città del Messico. Da evitare, invece, sono gli aeroporti di Londra e di Amsterdam, i cui prezzi dei voli a lungo raggio sono decisamente alle stelle.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Travel
Cosa cambia da oggi nei pagamenti dei passaporti
Qual è il trucco per risparmiare sui voli a lungo raggio
Qual è il trucco per risparmiare sui voli a lungo raggio
Perché questa cittadina europea viene definita la “Hollywood del Nord”
Perché questa cittadina europea viene definita la “Hollywood del Nord”
In Norvegia senza smartphone, il viaggio offline di Fiammetta verso l'aurora boreale
In Norvegia senza smartphone, il viaggio offline di Fiammetta verso l'aurora boreale
Perché Ryanair elimina tutti i voli verso una famosa meta turistica: quando inizia lo stop
Perché Ryanair elimina tutti i voli verso una famosa meta turistica: quando inizia lo stop
Il Regno di Frozen diventa realtà: quando apre le porte l'attrazione Disney
Il Regno di Frozen diventa realtà: quando apre le porte l'attrazione Disney
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views