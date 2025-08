Quali sono le truffe “da viaggio” più comuni e i consigli per evitarle

Siete in procinto di partire per l’estate 2025? Attenzione alle truffe “da viaggio”: ecco quali sono le più comuni e i consigli per evitarle.

In quanti si stanno preparando alle partenze estive? Con l'avvicinarsi delle ferie sono moltissimi coloro che sono già proiettati verso il totale relax e che non vedono l'ora di staccare la spina dalla normale quotidianità. Per evitare che il viaggio si trasformi in un incubo, però, è necessario fare attenzione a una serie di dettagli. Spesso, infatti, soprattutto quando si vola all'estero, ci si ritrova di fronte a delle incredibili truffe, dai prezzi eccessivi proposti dai taxi alle prenotazioni online che non sono veritiere: ecco, dunque quali sono le più comuni e i consigli da seguire per evitarle e risparmiare denaro.

Dai prezzi maggiorati dei taxi ai venditori ambulanti

Una ricerca condotta da Compare the Market, sito britannico specializzato nel settore travel, ha individuato le truffe "da viaggio" più comuni nelle principali mete turistiche sparse in giro per il mondo, rivelando anche quali sono i dettagli a cui fare attenzione per evitarle. La truffa "numero uno" per eccellenza riguarda i prezzi dei taxi, che spesso vengono maggiorati appositamente per i turisti. Come sottrarsi a una simile "estorsione"? Prenotando il taxi su un'apposita app oppure attraverso l'hotel, stabilendo una tariffa fissa a prescindere dal traffico. Attenzione, inoltre, anche ai venditori ambulanti che vendono prodotti contraffatti: spesso lasciano intendere che l'articolo sia gratuito ma, una volta che il turista prende tra le mani l'oggetto, pretendono denaro.

Fare attenzione al conto nei ristoranti

Da non sottovalutare sono anche i prezzi dei ristoranti: sarebbe bene analizzare con attenzione il conto finale, i cui costi spesso vengono gonfiati in maniera spropositata, visto che il più delle volte i turisti, presi dall'entusiasmo del momento, non si accorgono degli extra immotivati. Da evitare, inoltre, anche le prenotazioni su siti extra economici, che il più delle volte non fanno capo a delle aziende reali. Il risultato? Si spende del denaro non rimborsabile per poi non avere nessun alloggio. L'ultima truffa super gettonata? Il cambio di valuta: se ci si affida a un servizio di cambio non ufficiale, spesso ci si potrebbe ritrovare con soldi falsi oppure con una cifra inferiore rispetto a quella effettiva.