Quali sono le truffe estive più comuni (e i consigli per evitarle) Siete in procinto di prenotare la vostra prossima vacanza estiva? Ecco quali sono le truffe più gettonate e i consigli per evitarle.

A cura di Valeria Paglionico

Manca poco più di un mese all'inizio dell'estate 2025 ma sono già moltissimi coloro che hanno dato ufficialmente il via alla pianificazione dei viaggi da fare durante le ferie. Si va alla ricerca dell'offerta migliore in giro per il web, da quelle proposte dalle compagnie aeree alle agenzie turistiche che creano dei pacchetti all-inclusive, peccato solo che spesso si tratti solo di truffe. Alberghi inesistenti, biglietti clonati o travel agent falsi: ecco quali sono i consigli per evitare di rovinare le vacanze estive.

Su quali siti prenotare voli e vacanze

Thanasis Mougious, esperto di viaggi presso Kinglike Concierge, ha spiegato quali sono le truffe più diffuse nel settore travel che ogni anno incastrano migliaia di turisti, rovinando le loro ferie estive. La più gettonata è quella dei biglietti elettronici falsi e dei siti di compagnie aeree "sosia": si creano pagine web fake ad hoc, vengono rubati i dati di pagamento e clonati biglietti dei trasporti. Per evitare che accada è necessario non rivolgersi a rivenditori terzi (a meno che non siano noti e accreditati) e prenotare voli e vacanze tramite i siti web ufficiali di compagnie, agenzie o piattaforme affidabili come Expedia e Skyscanner. Anche gli agenti di viaggio che si trovano sul web possono rivelarsi dei truffatori, dunque prima di affidarsi a loro sarebbe bene verificare i loro dati tramite enti di settore come l'ABTA (da evitare sono soprattutto coloro che pressano per dei pagamenti rapidi).

La trappola della "crociera gratuita"

Tra le truffe estive più gettonate non può mancare la trappola della "crociera gratuita". Complice il fatto che negli ultimi anni è aumentato l'interesse verso le vacanze in crociera, in molti ne hanno approfittato per prendere di mira i viaggiatori in erba. Il consiglio dell'esperto di viaggi è quello di diffidare da qualsiasi super offerta gratuita, stando bene attenti a non effettuare alcun pagamenti prima di ricevere un contratto scritto che indichi chiaramente commissioni, tasse e politiche di cancellazione. Sarebbe bene diffidare anche dalle multiproprietà o dalle case vacanza di privati: molto spesso si tratta di luoghi inesistenti o molto più fatiscenti rispetto a quanto mostrato. L'ideale è prenotare solo tramite piattaforme certificate, che danno la possibilità di reclami e di rimborsi in causa di non conformità all'offerta.