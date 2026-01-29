Qual è la città italiana col costo della vita più alto

La città col costo della vita più alto del mondo è Zurigo. In Italia quella col costo della vita più basso è Catania. Pronti a fare le valigie?

Milano

Ci sono città che più altre mettono a dura prova chi ci vive. La qualità della vita dipende da molti fattori: se i servizi funzionano o meno, che tipo di offerta culturale viene proposta, com'è il clima, com'è il tasso di inquinamento, la presenza di posti di lavoro e scuole di alto livello, le opportunità di lavoro e carriera. Tanto, però, dipende anche dai costi: il costo della vita incide molto nel rendere una città più o meno attrattiva, quindi la media degli stipendi, i prezzi degli affitti, il budget necessario per i trasporti, la spesa quotidiana, il divertimento. ma quali sono le città del mondo, dell'Europa e dell'Italia in cui questi costi sono più alti?

La risposta arriva dall'indice annuale di Numbeo, che analizza proprio la qualità della vita e il costo della vita di tutte le città del mondo, basandosi su una serie di fattori. Dal punto di vista qualitativo è emerso che L'Aia è la città perfetta sotto tutti i punti di vista, insomma quella in cui trasferirsi immediatamente se si vuol vivere sereni e tranquilli! Sul fronte italiano se l'è cavata bene Trieste, risultata la città italiana con la qualità della vita migliore.

Zurigo

Venendo invece alle questioni economiche, la classifica è molto diversa. In questo caso il database si è soffermato, per la realizzazione della classifica, all'indice degli affitti, all'indice della spesa, all'indice die prezzi dei ristoranti e al potere d'acquisto locale. A quanto pare bisogna stare alla larga dalla Svizzera, che ha monopolizzato non solo il podio ma tutte e cinque le prime posizioni. La città col costo della vita più alto è Zurigo, seguita da Ginevra, Basilea, Losanna, Lugano e Berna. Quest'ultima rispetto alle precedenti è la più cara sul fronte ristoranti, mentre Zurigo sembra particolarmente sconveniente dal punto di vista degli affitti.

Ma c'è una città dove le cose su questo fronte vanno anche peggio. Si tratta di New York, che anche se è al sesto posto ha un indice degli affitti pari a 100: quello di Zurigo è 70,6. Seguono in top 10 Reykjavik in Islanda, Honolulu alle Hawaii e San Francisco in California. La prima città italiana che sic incontra è Milano, al 76esimo posto: è quindi la città italiana col costo della vita maggiore. Nella classifica generale del costo della vita, dopo il capoluogo lombardo ci sono Firenze e Brescia sul podio. La capitale è al nono posto.

Catania

A Milano l'indice degli affitti è il più alto rispetto a tutte le altre italiane in elenco: 41,4 contro i 14,6 di Catania, i 34,9 di Roma, i 31,0 di Firenze per citarne solo alcune. Milano è al primo posto anche sul fronte dell'indice prezzi dei ristoranti.Roma pur essendo al nono posto ha un potere d'acquisto locale superiore del 14,0% rispetto a Milano. Confrontandole, il database suggerisce che: "A Roma, per mantenere lo stesso tenore di vita che potresti avere con 1.500 euro a Milano supponendo di affittare in entrambe le città, avresti bisogno di circa 1.256,50 euro".

L'indice del costo della vita più basso è a Catania con un punteggio di 51.9: è inferiore del 29,5% rispetto a Milano. Facendo un confronto tra le due, rispettivamente quella col costo della vita più alto e più basso, il database suggerisce: "A Catania avresti bisogno di circa 886,5 euro per mantenere lo stesso tenore di vita che potresti avere con 1.500 euro a Milano supponendo di affittare in entrambe le città". Infatti i prezzi degli affitti a Catania sono inferiori del 65,6% rispetto a Milano.