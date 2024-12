video suggerito

La classifica delle 100 città più belle del mondo: quali sono le due italiane in top 10 La società di analisi Euromonitor International ha stilato la classifica delle 100 città più belle del mondo. In top 10 ben sei destinazioni europee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

New York

La società di analisi Euromonitor International ha stilato la classifica delle 100 città più belle del mondo, le destinazioni turistiche da tenere assolutamente in considerazione per chi vuole regalarsi un viaggio memorabile nel 2025. L'indice confronta 55 metriche diverse su sei pilastri chiave così da arrivare a un punteggio complessivo di attrattività per ciascuna città. I ​​sei pilastri chiave includono: performance economica e aziendale, performance turistica, infrastrutture, politica e attrattività turistica, sistema sanitario e sicurezza, sostenibilità. La top 10 è dominata da ben sei destinazioni europee.

Quali sono le città sul podio

Per la quarta volta consecutiva Parigi ha conquistato il primo posto della classifica. Sicuramente la capitale francese ha vissuto un anno particolarmente importante, avendo ospitato le Olimpiadi questa estate. Ma la città è nuovamente al centro dell'attenzione mondiale per la tanto attesa riapertura di Notre-Dame, che è stata inaccessibile per alcuni anni, per lavori di ristrutturazione. Le sue porte nuovamente pronte ad aprirsi e accogliere il pubblico, faranno certamente da calamita. Secondo il rapporto, quest'anno la città ha ospitato oltre 70 milioni di persone. Seguono sul podio Madrid e Tokyo.

Parigi

Due italiane nelle prime posizioni

New York, al sesto posto, è l'unica città americana nella top 10. Si è particolarmente distinta nella categoria relativa alle performance turistiche, con un'elevata domanda sia a livello internazionale che nazionale. Bisogna scendere fino al 18esimo posto per trovarne un'altra: Los Angeles. Buona performance per l'area asiatica: Tokyo al n. 3, Sydney al n. 8 e Singapore al n. 9. Secondo l'analisi, nel 2024 sono stati registrati quasi 13 milioni di viaggi internazionali a Tokyo, notevolmente superiori ai livelli pre-pandemia.

Roma

Ma è l'Europa a dominare la classifica del 2024 con sei città nella e prime dieci posizioni. Oltre a Madrid ci sono anche Amsterdam in settima posizione e Barcellona al decimo. Sorpresa per Londra, che l'anno scorso si era posizionata decima mentre quest'anno è scivolata in basso al 13esimo posto della classifica.

Londra

Nonostante si classifichi subito dopo Parigi per quanto riguarda le infrastrutture turistiche, non è riuscita a ottenere buoni punteggi per politica turistica, sistema sanitario e sicurezza e sostenibilità. Nella top 10 spiccano Roma e Milano rispettivamente ai posti numero 4 e 5.

Milano

Quali sono le 10 città più belle del mondo

Parigi Madrid Tokyo Roma Milano New York Amsterdam Sidney Singapore Barcellona