Dove trovare l'amore: la classifica delle migliori città per chi è in cerca d'incontri Ci sono città che si prestano meglio di altre alla possibilità di incontri entusiasmanti e appuntamenti romantici. Ecco la classifica per chi cerca l'amore.

A cura di Giusy Dente

Paese che vai amore che trovi: non è detto. Ci sono destinazioni che si prestano meglio di altre, alla possibilità di incontri entusiasmanti e appuntamenti romantici. Proprio perché c'è chi dai viaggi cerca anche questo aspetto, dunque il tentativo di dare uno scossone alla propria vita sentimentale, Time Out ha ben pensato di indagare in merito, visto che c'è anche San Valentino in agguato. La rivista di viaggi britannica ha dato un'occhiata alle città in cui la gente del posto sta trovando fortuna in amore.

Dove andare se si cercano incontri

Conoscere gente nuova non è poi così facile, nelle grandi città: si pensa che siano posti con maggiori possibilità di incontro, ma in realtà il grande numero di ristoranti, bar e discoteche, dove c'è sempre qualcosa da fare, è un'arma a doppio taglio. L'ambiente si fa dispersivo e il fatto di trovarsi in una società così virtuale, peggiora le cose, perché è ormai diffusa la cultura delle app di incontro: nella vita reale, sembra che nessuno sia più propenso a fare conoscenze. Inoltre, proprio il fatto di avere a disposizione tante occasioni, ha contribuito a creare una cultura del "usa e getta": la vita sentimentale dei single di oggi è fatta di indecisi, gente che non sa cosa vuole, ghosting.

Si vive il momento e poi si passa oltre. Che sia un'avventura di una sera o l'amore per la vita, ci sono città che si adattano meglio a chi è in cerca di incontri e appuntamenti. Time Out ha svolto un'indagine chiedendo a migliaia di persone del posto informazioni su ogni aspetto della vita cittadina: dal cibo alla cultura, dalla convenienza alla vita notturna. In questo modo è venuta fuori la classifica delle migliori città del mondo e di quelle peggiori, in relazione alla possibilità di trovare l'amore facilmente. Un enorme 72% degli abitanti di Dubai ritiene che qui sia facile trovare l'amore: la città più grande dell'India ha conquistato il primo posto, seguita da altre città asiatiche. Seguono in classifica Pechino, Giacarta e Shanghai.

New Orleans è l'unica città degli Stati Uniti nella lista e Amsterdam è l'unica europea. All'altro estremo della scala, con un misero 14%, c'è Bilbao che ha avuto la percentuale più bassa di gente del posto che ha detto che è facile trovare l'amore nella loro città. C'è poso romanticismo anche a Hong Kong e Tokyo, da evitare se si è in cerca del principe azzurro.

Le città dove trovare l'amore secondo la gente del posto

Mumbai, India: 72% 2. Pechino, Cina: 69% Giacarta, Indonesia: 66% Shanghai, Cina: 65% Colombia, Medellin: 64% Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti: 63% New Orleans, USA: 56% Amsterdam, Paesi Bassi: 56% Bangkok, Thailandia: 54% Città del Capo, Sud Africa: 53% Vienna, Austria: 31% Sydney, Australia: 29% Londra, Regno Unito: 28% Brisbane, Australia: 28% New York City, USA: 26% Los Angeles, USA: 26% Marsiglia, Francia: 25% Hong Kong: 23% Tokyo, Giappone: 21% Bilbao, Spagna: 14%