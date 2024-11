video suggerito

Le 10 migliori città dove andare dopo una delusione d'amore: due italiane in classifica Ecco la classifica delle 10 città perfette per chi ha il cuore in frantumi e vuole superare la fine di una relazione. Due sono italiane.

A cura di Giusy Dente

Hong Kong

Se proprio c'è da soffrire, meglio farlo distesi su una spiaggia paradisiaca o dentro la piscina di un resort a cinque stelle o ancora osservando un panorama da sogno. Quando finisce una relazione nasce spontaneo l'istinto di scappare, di allontanarsi dai luoghi di sempre, dalle solite facce: dopo un'iniziale fase di dolore acuto, si cerca la rinascita. Dove andare quindi? Non tutte le destinazioni sono uguali. Alcune sono migliori di altre, se si ha il cuore in frantumi e ci si vuole rimettere in piedi, ritrovare se stessi.

Le destinazioni per chi ha il mal d'amore

Un recente studio condotto dalla piattaforma di ricerca Journo Report ha analizzato più di 80 destinazioni in tutto il mondo. In base a una serie di criteri è stata stilata la classifica delle città perfette per riprendersi da una storia andata male. La piattaforma ha preso in esame una serie di fattori chiave che rendono una destinazione ideale per i single: la vita notturna, l'indice di sicurezza, il prezzo degli hotel, il costo dei pasti. Tutto è stato calcolato in base a una singola persona, così da essere obiettivi e focalizzarsi su un viaggiatore solitario.

Londra

Gli elevati livelli di sicurezza di Hong Kong per chi viaggia da solo e la possibilità di mangiare a prezzi particolarmente accessibili, l'hanno resa la meta ideale per chi ha bisogno di un po' di tempo per sé per guarire dal mal d'amore. Ha totalizzato un punteggio totale di 59,5. È infatti in cima alla lista, una meta amatissima, con 30 milioni di viaggiatori internazionali che la visitano ogni anno.

New York

Segue Londra al secondo posto, premiata per le infinite possibilità di vita notturna e le tariffe alberghiere leggermente più convenienti per i viaggiatori solitari rispetto a quelle di Hong Kong. La capitale inglese, però, ha avuto una valutazione della sicurezza negativa, molto più bassa di quella di Hong Kong. Londra è in classifica la città col maggior numero di locali e bar: 616. Sul gradino più basso del podio, infine, c'è New York.

Milano

Zurigo in Svizzera e Seul in Corea del Sud completano la top five. Rispettivamente hanno ottenuto i migliori punteggi nelle categorie sicurezza e prezzi economici degli hotel. L'italiana più alta in classifica è Milano, che ha totalizzato un punteggio finale di 50,23. La città richiede più spese alberghiere di Hong Kong o Londra, ma offre 366 bar e locali notturni da visitare.

Roma

Settimo posto per Ginevra, seguita da Roma. La capitale è risultata più conveniente di Milano dal punto di vista degli hotel (per singola persona): 95 euro contro 260 euro. Più alto, però, il prezzo per un pasto: 50 euro contro 41. Chiudono la top ten Amsterdam e Edimburgo, fanalino di cosa con un punteggio di 46,78.

Edimburgo

Le 10 migliori città per superare la fine di una relazione

Hong Kong Londra, Regno Unito New York, Stati Uniti Zurigo, Svizzera Seul, Corea del Sud Milano, Italia Ginevra, Svizzera Roma, Italia Amsterdam, Paesi Bassi Edimburgo, Regno Unito