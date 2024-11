Qual è la migliore destinazione per superare la fine di una relazione: Italia in classifica

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Hydra, isola greca

Perché starsene chiusi in casa, mangiando gelato davanti a film romantici strappalacrime, se si può preparare la valigia e partire? La fine di una relazione d'amore è un momento critico: serve tempo per per ritrovare se stessi e un nuovo equilibrio, stavolta come singolo e non in coppia. Ognuno affronta la rottura come meglio crede. Sicuramente la fase della solitudine e quella della depressione cosmica esistenziale, sono step che non si possono evitare! Ma sicuramente ci si può impegnare per non farsi avvolgere troppo dalle tenebre, quindi dalla negatività e dal pessimismo. Un bel viaggio potrebbe essere una buona soluzione: per distrarsi, rielaborare il lutto, fare qualcosa di costruttivo per se stessi. Ma dove andare per guarire dal mal d'amore?

Svelate le migliori destinazioni post-rottura

Superare la fine di una relazione può essere difficile, ma farlo in un luogo pittoresco, magari con un mare cristallino a due passi o con tanti locali e discoteche dove divertirsi, può essere d'aiuto! Un recente studio di Miss Tourist, un sito web di viaggi, si è concentrato proprio su questo scenario: trovare le destinazioni ideali per chi deve guarire dal mal d'amore e sente l'esigenza di riprendere in mano la propria vita. Le destinazioni sono state studiate in base a diversi servizi: benessere, corsi e workshop, possibilità di shopping, ristoranti, accesso alla natura, tour culturali, vita notturna, cordialità, sicurezza e convenienza. "Viaggiare dopo una rottura può essere uno dei modi più terapeutici per trovare conforto e riacquistare un senso di sé. Queste scoperte sottolineano le vaste opportunità che il mondo offre per la guarigione e nuovi inizi", ha affermato Yulia Saf, CEO e fondatrice di Miss Tourist, a Travel + Leisure.

Roma

La Grecia è in cima alla classifica, domina la top 10: è la destinazione ideale per un a fuga dalla quotidianità (e dai problemi, sentimentali e non solo). Oltre a ospitare alcune delle spiagge più spettacolari del mondo, eccelle anche sul fronte dei servizi benessere (9,3 ogni 100.000 residenti) e dei negozi (27,5 per km quadrato). Segue in classifica il Portogallo, premiato soprattutto per i suoi lussureggianti paesaggi naturali, i numerosi tour culturali e i servizi benessere di prima qualità. Singapore è invece al terzo posto. L'Italia risulta essere la quarta destinazione migliore per il recupero post-rottura.

Singapore

La classifica delle migliori destinazioni post-rottura

L'elenco è in gran parte dominato dall'Europa. Figurano solo Singapore e Giappone a rappresentare l'Asia, mentre l'Australia fa da fanalino di coda.

Grecia Portogallo Singapore Italia Spagna Regno Unito Irlanda Svizzera Giappone Australia